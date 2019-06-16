16.06.2019 11:31
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Demet Akalın, kahvaltı yaptığı restoranda gelen hesabı görünce deliye döndü

Yoğun iş temposuna ara vererek ailesiyle zaman geçiren Demet Akalın, kahvaltı yapmak için gittiği mekanda gelen hesapla deliye döndü.

Yeni albümüyle müzik dünyasına sallayan Demet Akalın, ailesiyle İzmir Çeşme'de tatil yapıyor. Akalın, kahvaltı için gittiği mekanda fazla hesap gelince Instagram hesabından "Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz" diyerek sitem etti.

"MASUMİYETİNİ KAYBEDEN KAHVALTICI"

Akalın, kahvaltı için gittiği restoranda hesabı fazla geldiğini görünce 8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından isyan etti. Akalın, hikayesinden yaptığı açıklamada "Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz anlamadım! 4 kişi kahvaltı 300 lira! Valla Çeşme'nin en özel pidecisinde dünyayı yiyorsun kaç kişi 90 lira! Bu kahvaltı nedir 300 TL! Neyse isim vermeyeceğim masumiyetini kaybeden kahvaltıcı..." dedi.

HANDE YENER'İ DİNLEDİ

6 yıl önce Hande Yener'le arası açılan ve yakın zaman önce barışan Demet Akalın, Çeşme'de eski dostunu da dinlemeyi ihmal etmedi. Demet Akalın, kızı Hira ile birlikte Çeşme'de bir mekanda sahne alan Hande Yener'i dinlemeye gitti. Şarkının ardından Demet Akalın, Hande Yener'i alkış yağmuruna tuttu.

Demet Akalın, kahvaltı yaptığı restoranda gelen hesabı görünce deliye döndü
Instagram, Çeşme, Demet Akalın, Magazin

YORUMLAR (9)
46:2 kısı gıdıyo 100 verıyoz 3 kısı 150 olsun bıde nevar neyok ıster yersen 300 olur demet hanım ıslek yer oralar normal fiyat 200 bahsis bırak saydın garsonlara sankı paran yok cikmis alıyorsun ayıp be 300 fakır olmasın
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ADINIZI YAZIN:ya zaten istanbul da 1 kişi kahvaltı 50 tl olmuş, o çeşmede 75 tl ödemiş ve basbas yayınlamış , , evine 12. 000tl ye yazı tahtası alınca acımaz pazarlık etmez . . cebinden çıkan extra 25 tl ye acımış . .
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.????...:amannn demet sen de, bir şarkı okuyorsun( o da sanattan yoksun ama) alıyorsun milyarları. . . oysa millet bir ev alabilmek için bir ömür çalışıyor!
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ÇEŞMEYE GİTTİYSEN NORMAL:Hep başkasına ödetiyordu herhalde, yeni mi farkediyor
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AHMET:Kaç bin liralık çizme alıyorsun ama 300 liralık kahvaltının hesabını yapıyorsunuz. Zaten 2 kişilik serpme kahvaltı alıp 4 kişi çok rahat doyuyor.
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