Demet Akalın, kapak açma akımına milyon değerlik yüzüğüyle uydu

Sosyal medyada yeni akım olan ve Derya Uluğ, Loris Karius, Nurgül Yeşilçay ve Yasemin Sakallıoğlu gibi peki çok ünlü ismin uyduğu şişe kapağı açma videoları hızla gelmeye devam ediyor. Son olarak ünlü şarkıcı Demet Akalın da sosyal medyanın yeni akımına uydu. Akalın, şişe kapağını tektaş yüzüğü ile açtı.

10 KARATLIK YÜZÜKLE KAPAK AÇTI

İngiliz oyuncu Jason Statham'ın bir şişenin kapağını ayağıyla açmasının ardından sosyal medyada başlatılan 'şişe açma akımı'na ünlü şarkıcı Demet Akalın farklı bir boyut kazandırdı. 10 karatlık tektaş yüzüğü ile şişe kapağı açan Akalın, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

SİMGE'YE MEYDAN OKUDU

Ünlü popçu yaptığı paylaşım ile yakın meslektaşı Simge Sağın'a meydan okuduğunu söyledi.