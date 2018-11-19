19 Kasım 2018, 20:41
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Demet Akalın, Kendisine "Maymun" Diyen Takipçisine Esti Gürledi

Şarkıcı Demet Akalın, kendisine "Maymun" diyerek hakaret eden takipçisine sosyal medya hesabından yaptığı yorumla ayar verdi. Akalın, "Patlıcan burnunla bana maymun demek hoşt." yorumunu yaptı.

Şarkıcı Demet Akalın, kendisine "Maymun" diyerek hakaret eden takipçisine sosyal medya hesabından yaptığı yorumla ayar verdi. Akalın, "Patlıcan burnunla bana maymun demek hoşt." yorumunu yaptı.

"PATLICAN BURNUNLA BANA MAYMUN DEMEK"

Demet Akalın, kendisine yapılan iyi ve kötü yorumlara cevap vermekte gecikmiyor. Geçtiğimiz günlerde 'yüzün çökmüş' diyen takipçisine yazdığı yorumla gündem olan ünlü şarkıcı, bu sefer de kendisi için "Maymun resmen" mesajını atan bir takipçisine kızdı. Akalın, Instagram hesabı üzerinden kendisine "Maymun resmen" yorumunu yapan takipçisine "Patlıcan burnunla bana maymun demek hoşt." cevabını verdi.

Demet Akalın
19 Kasım 2018 Pazartesi 20:41



YORUMLAR (12)
MURAT: BU DÜNYADA KENDİNİ ÜNLÜ SANAN SÜSLÜ MAYMUNLAR UNUTMAYIN ÖLÜNCE HEPİMİZ AYNI ÇUKURA GİRCEZ ????????
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MÜLAYİM: hayırlı kandiller herkese
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BÜŞRA: bildigim kadarıyla şarkıcılar ölünce kara topraga girince yaptıkları günahlar,bir yılana bir maymuna bir hınzıra dönüşecek,,orada durumlar çok berbat olacakmış,,ninem küçükken anlatırdı.
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BATTALGAZİ: Sen kurban ol maymuna
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REST: Bir insana hakaret eden insan önce kendisi aynaya baksın kusursuz kimse yoktur
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