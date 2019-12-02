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Demet Akalın'ın kısa ve sarı saçlı pozunu gören herkes aynı şeyi söyledi: İnşallah peruktur

Yıllardır saçlarını koyu renk kullanan şarkıcı Demet Akalın, sarı ve kısa saçlı pozuyla takipçilerini şaşkına uğrattı. Akalın'ın kısa ve sarışın saçlarını beğenmeyen binlerce kişi "İnşallah peruktur" yorumunu yaptı.

02.12.2019 07:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 08:01

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, son olarak kısa ve sarı saçlı bir fotoğrafını paylaştı. Yeni imajıyla pek beğenilmeyen Akalın'ın peruk taktığı ortaya çıktı.

"İNŞALLAH PERUKTUR"

Her daim sosyal medya hesabından makyajsız ve yapılı olmayan saçlarıyla paylaşımlar yapan Demet Akalın, hesabından sarı saçlı bir fotoğrafını paylaştı. Akalın'ın fotoğrafına kısa süre içerisinde yüzlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar fotoğrafın altına: "İnşallah peruktur" , "Abla sakın o saçlara kıydım deme" , "Abla ne olur peruk de" gibi yorumlarda bulundu. Takipçilerinden gelen yorumlara paylaşarak cevap veren Akalın, "Aaa niye sevmediniz" dedi.

PERUK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede takipçilerinden binlerce yorum alan Demet Akalın, bu imajıyla şarkıcı Gülşen'e benzetildi. Sarı saçlı halleri pek beğenilmeyen Akalın "Sarı peruk sevilmedi" diyerek imajını değiştirmediğini söyledi.

Demet Akalın'ın kısa ve sarı saçlı pozunu gören herkes aynı şeyi söyledi: İnşallah peruktur

Demet Akalın, Twitter, Magazin


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