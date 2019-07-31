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Demet Akalın, Kourtney Kardashian'ın çıplak fotoğrafına ateş püskürdü

Şarkıcı Demet Akalın, dünyaca ünlü yıldız Kourtney Kardashian'ın çıplak fotoğrafına "Yeter artık kusacağım" diyerek isyan etti.

31.07.2019 13:06
Demet Akalın, Kourtney Kardashian'ın çıplak fotoğrafına ateş püskürdü

Dünyaca ünlü yıldız Kourtney Kardashian, havuzda çıplak poz verdi. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Akalın ise Kardashian'ın fotoğrafına sitem etti.

"YETER ARTIK KUSACAĞIM"

Bir Instagram hesabı Kourtney Kardashian'ın havuzda çırılçıplak poz verdiği fotoğrafı yayınladı. Sivri diliyle tanınan şarkıcı Demet Akalın ise Kardashian'ın fotoğrafının altına "Yeter artık kusacağım valla bu kadar g.t görmekten! Yemin artık sadece b.k geliyor aklıma bu kadar g.t görünce" yorumunu yaptı.

Kourtney Kardashian'ın kendi markasının tanıtımı için havuzda çırılçıplak poz verdiği iddia edildi.


Kourtney Kardashian, Demet Akalın, Magazin

YORUMLAR (13)
ASLI: SANA NE SOSYAL MEDYADAN TAKİP ETME MAGAZİN HABERİNE BAKMA GÖRMEZSİN. BENİMDE SICAK YAZ AYLARINDA KAPALILAR AYNI TOPLU TAŞIMAYA BİNİNCE MİĞDEM BULUNUYOR KUSCAĞIM GELİYOR ÇOK PİS TER KOKUYORLAR. BUNUN İÇİN YAZ AYLARI TOPLU TAŞIMAYI KULLAMIYORUM.
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ADIM YOK: senin tipinde gibi o ne olacak
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710000: öbür taraftada böyle soyunup fotoğraf çekinirsin artık:]
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ŞAHİN 75: alayınız aynısınız türkiye ülke olarak usuyoruz
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RED: takip etme o zaman deli mi ne :)
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KARA: BAKMA KARDEŞİM SANA MESAJ OLARAKMI ATTI PAYLAŞMIŞ SENDE MERAK EDİP BAKMIŞSIN
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DOĞRU: o en azından orasını gösterince kusası geliyo insanın senin giyinik halin bile kusturuyor necis yaratık
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MEHMET: o zaman giripte bakmayacaksın demet
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HAYDO: bir dunya yıldızı. ! tahtakale. ! ne deyim. gündeme gelmek icin. !
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HAYDA HABALA HUBALA: biz görmek istiyoru belki senden bizene
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