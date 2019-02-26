26 Şubat 2019, 16:40
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Demet Akalın'la 6 Yıl Sonra Barışan Alişan, Ece Erken Hakkında Konuştu

6 yıldır küs olduğu dostu Demet Akalın'la barışan Alişan, kendisini silen Ece Erken hakkında " O konulara girmeyelim" cevabını verdi.

Altı yıldır küs olan Demet Akalın ile Alişan, Kanal D'deki '2. Sayfa' programında aralarındaki buzları eritti. Bu durum Alişan'ın yakın arkadaşlarından biri olan sunucu Ece Erken'i sinirlendirdi. Erken'in sert açıklamalarına Alişan'dan yanıt geldi.

ECE ERKEN ALİŞAN'I TOPA TUTTU

Demet Akalın'la küs olan Ece Erken, Akalın'la barışan yakın dostu Alişan'ı sildi. Ece Erken, yakın dostu Alişan'ı Demet Akalın ile barıştı diye her yerden sildi. Erken Instagram hesabından da isim vermeden Alişan'ı topa tuttu:

"Kim kimin hakkında ne konuştuğunu bilince, ortada şeref namus varsa özür yoksa, kimse 'ne mutlu barışmışlar' sözünü benden beklemesin. Ben mahkemelik olduğum için değil, her şeyi bildiğim için kırgınım. Zaten bu barışın olacağını haftalar önce söylemiştim. 5'i 1 yerdeye kadar! İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür.''

"O KONULARA HİÇ GİRMEYELİM"

Alişan ise Ece Erken'in sözleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Alişan, bu konuyla ilgili kendisine gelen sorulara "O konulara hiç girmeyelim" dedi.

Demet Akalın, Alişan, Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (6)
AZRAM: DEMET ILE BARISMAS - BARISMIS GIBI YAPIYORDUR- DEMET HEDIYESINI ALSIN DA EVIME COCUK BAKMAYA GELSIN DIYE -HEDIYE PARA YOU KNOW . . . ;-D
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HAKAN: Hava alanı otoparkları ücretsiz :)) bu sanatçı boşları vs hepsi yalan dolan anlamsız haberler ekonomi ekmek AŞ işsizlik diyoruz artık oy yok haberleri olsun 16 yıl verdik artık yeterrrrr
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YATZMICAM: DEMET AKALIN DA OTURDUGU YERDEN GÜLÜYORDUR ALISAN SENDE BENCE BIR AN ÖNCE - DEMET I AFFETTIM AMA GÖRÜSMÜYORUZ- SAMIMI DEGILIZ DIYE ECE YE SÖYLESEN- KENDINI AFFETTIRSEN. . . . COCUGU DA MI GÖRMEKTEN VAZGECTIN YA
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HANZALA1905: bunlar sonmus unlu bırbırlerıne dalasarak gundeme gelecekler :D
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DOGRU: RAHMAN: 1 - Rahmn çok merhametli olan Allah) 2 - Kurn'ı öğretti. 3 - İnsanı yarattı. 4 - Ona beyanı öğretti. 5 - Güneş de ay da bir hesab iledir. 6 - Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler. 7 - Göğü yükseltti ve mizanı koydu. 8 - Sakın tartıda taşkınlık etmeyin. 9 -Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın. 10 - Allah) yeri mahlukat için aşağıya) koydu. 11 - Orada meyvalar ve salkımlı hurma ağaçları vardır. 12 - Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. 13 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 14 - Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. 15 - Cinleri de hlis ateşten yarattı. 16 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 17 - O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir. 18 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 19 - Acı ve tatlı) iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar. 20 - Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar. 21 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 22 - İkisinden de inci ve mercan çıkar. 23 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 24 - Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de onundur. 25 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 26 - Yer üzerinde bulunan her şey fnidir. 27 - Yalnız cell ve ikram sahibi Rabbinin yüzü ztı) baki kalacaktır. 28 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 29 - Göklerde ve yerde bulunanlar, O'ndan isterler. O, her gün yeni bir iştedir. 30 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 31 - Ey insan ve cin! sizin de hesabınızı ele alacağız. 32 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 33 - Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Allah'ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz. 34 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 35 - Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız. 36 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz 37 - Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman... 38- Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 39 - İşte o gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz. 40 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 41 - Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur. 42 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 43 - İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir. 44 - Onunla kaynar su arasında dolaşırlar. 45 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 46 - Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır. 47 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 48 - İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları vardır. 49 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 50 - İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. 51 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 52 - İkisinde de her türlü meyvadan çift çift vardır. 53 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 54 - Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır. 55 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 56 - Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. 57 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 58 - Sanki onlar ykut ve mercandırlar. 59 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 60 - İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir? 61 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 62 - Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. 63 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 64 - Bu cennetler) yemyeşildirler. 65 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 66 - İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır. 67 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 68 - İkisinde de her türlü meyva, hurma ve nar vardır. 69 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 70 - İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır. 71 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 72 - Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hriler vardır. 73 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 74 - Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. 75 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 76 - Yeşil yastıklara ve hrikulde güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar. 77 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 78 - Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!
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