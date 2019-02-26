Demet Akalın'la 6 Yıl Sonra Barışan Alişan, Ece Erken Hakkında Konuştu

Altı yıldır küs olan Demet Akalın ile Alişan, Kanal D'deki '2. Sayfa' programında aralarındaki buzları eritti. Bu durum Alişan'ın yakın arkadaşlarından biri olan sunucu Ece Erken'i sinirlendirdi. Erken'in sert açıklamalarına Alişan'dan yanıt geldi.

ECE ERKEN ALİŞAN'I TOPA TUTTU

Demet Akalın'la küs olan Ece Erken, Akalın'la barışan yakın dostu Alişan'ı sildi. Ece Erken, yakın dostu Alişan'ı Demet Akalın ile barıştı diye her yerden sildi. Erken Instagram hesabından da isim vermeden Alişan'ı topa tuttu:

"Kim kimin hakkında ne konuştuğunu bilince, ortada şeref namus varsa özür yoksa, kimse 'ne mutlu barışmışlar' sözünü benden beklemesin. Ben mahkemelik olduğum için değil, her şeyi bildiğim için kırgınım. Zaten bu barışın olacağını haftalar önce söylemiştim. 5'i 1 yerdeye kadar! İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür.''

"O KONULARA HİÇ GİRMEYELİM"

Alişan ise Ece Erken'in sözleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Alişan, bu konuyla ilgili kendisine gelen sorulara "O konulara hiç girmeyelim" dedi.