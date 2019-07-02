02.07.2019 15:55
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Demet Akalın lüks giyim markasında para saçtı

Lüks markalara olan düşkünlüğüyle tanınan Demet Akalın, geçtiğimiz gün girdiği bir mağazada bir saatte 46 bin TL değerinde alışveriş yaptı.

Yeni albümüyle yaz döneminde adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın , alışverişe olan tutkusunu bir kez daha gösterdi. Akalın son olarak girdiği lüks mağazada yaklaşık 7 bin euro para harcadı.

PARA SAÇTI

Katıldığı 2. Sayfa programında lüks harcamalarında bahseden ve "Artık kendime bir şey almayacağım" diyen Demet Akalın , alışveriş tutkusundan vazgeçemedi. Gucci gibi lüks markalara olan takıntısıyla tanınan hatta son olarak Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısının klibinde lüks markaya ait olan takımı giyen Akalın, girdiği mağazada 1 saatte yaklaşık 46 bin TL harcadı.

"ÖDEMELERİ PEŞİN YAPIYOR"

2. Sayfa'nın bugünkü konuğu olan Alişan ise yakın arkadaşının pahalı mağazalarda herhangi bir indiriminin olmadığı tüm ücretleri peşin olarak verdiğini söyledi.

GELEN HESABA SİTEM ETMİŞTİ

Öte yandan ailesiyle tatile giden Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde kahvaltı için gittiği mekanda 4 kişi için 300 TL hesap gelmesine tepki göstermişti.

Demet Akalın lüks giyim markasında para saçtı

Demet Akalın, kahvaltı yaptığı restoranda gelen hesabı görünce deliye döndü

Demet Akalın , Magazin

YORUMLAR(6)
MAİA:Görmemiş ne diyeyim
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ANKARA:Kenar mahalle gülü..
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BEN:TÜRKİYEDE BUNUN KADAR SAÇMA BİR PROGRAM YOK FLASH TV YALCIN ABİ BİLE 1000 KAT DAĞA İYİYDİ
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6.FİLO:Ne olacak ki 30 dakika da kazanır o parayı. Ülkemizin denizi de bitmez kerizi de. Adam 15 gün tatil yapmak için 12 ay kredi kartı taksiti ödüyor.
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MAHİR:Demet yapmayacak da ben mi yapacağım
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İŞİMİZ ZOR:300 tl lik kavaltıya laf eden bu değilmiydi ::)
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