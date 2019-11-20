Haberler » Magazin » Demet Akalın, MasterChef Kıvanç'a sert çıktı: Pilavcılara kurban ol, saygısız olan sensin - Magazin

Demet Akalın, MasterChef Kıvanç'a sert çıktı: Pilavcılara kurban ol, saygısız olan sensin

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programının 50. bölümüne Kıvanç ile Yasin arasındaki tartışma damga vurdu. Kıvanç'ın Yasin'e "Pilavcıya bak sen" demesine çok kızan Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Sen pilavcılara kurban ol, saygısız sensin. Ay nefret!" dedi.

20.11.2019 20:55 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:02

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı 'MasterChef' dün akşam 50. bölümüyle ekranlara geldi. Dün akşamki bölümde eleme adayları belirlendi. AnkaMall AVM'de yemek pişiren yarışmacılar bu hafta zorlu anlar yaşadı. Takımlar tantuni, mini hamburger, goralı ve krepten oluşan yemeklerin yapımında zamanla yarıştılar.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KIRMIZI TAKIM KAZANDI

Sürenin sonunda yemekler izleyiciler tarafından denendi ve oylandı. Büyük mücadele sonrasında şefler kazanan takımı açıkladı. MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Batuhan'ın kaptanlığını yaptığı kırmızı takım oldu. Böylece Alican kaptan olduğu ilk dokunulmazlık oyununu kaybetmiş oldu.

CEMRE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI

MasterChef Türkiye son bölümde stüdyodaki çekimlerde takım dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım bu defa kendi arasında bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Danilo Şef'in tarif ettiği zor bir tatlıyı yapmaya çalışan yarışmacılar oldukça zorlandı. Şeflerin tadımları sonrasında tatlıyı en iyi yapan Cemre bireysel dokunulmazlığı kazandı.

YASİN İLE KIVANÇ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İşte bu anlarda oyunu kaybeden mavi takımın yarışmacıları Kıvanç Ermiş ve Yasin Obuz arasında tartışma yaşandı. Birbirlerini sevmeyen ikili, arasında tansiyon oldukça yükseldi. Bu tartışmaya televizyon başından Demet Akalın da dahil oldu. Kıvanç'ın Yasin'e "pilavcıya bak" demesi, şarkıcıyı çok kızdırdı.

"SEN PİLAVCILARA KURBAN OL"

Akalın o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sen pilavcılara kurban ol, saygısız sensin. Ay nefret!" dedi.

Demet Akalın, MasterChef Kıvanç'a sert çıktı: Pilavcılara kurban ol, saygısız olan sensin

Demet Akalın, Tv8, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
ADINIZI YAZIN:maydonoz mu desem salça mı desem, işte onun haberini okuduk.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
DD:nusret hala kasap :D saltbae
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
GIGIDAĞIN MİKTAT:Bişeyede Dahil olmasa olmaz zaten sonradan görmeler gibi
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
DERVİŞOGLU:Demet her yere kendini sokma beter garı. . . . . tipsiz garı
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
MEDYA PATRONU:DEMET MEŞHURLUK HAKKINI DOLDURDU. SESİ BİTTİ , YAPTIKLARIYLA GÜNDEMDE KALMAYA ÇALIŞIYOR
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
AVNİ:aslı enver haberi versenize la.
Yayından Kaldır
50 2
Cevap yaz
AVNİ:aslı nerde la.
Yayından Kaldır
36 0
Cevap yaz
NE MUTLU:Savunduğu adama bakarız .)
Yayından Kaldır
1 13
Cevap yaz
DÖNDÜ TEYZE:Gız mutlu ağzın yırtarım senin.
Yayından Kaldır
29 0
NE MUTLU:Sanane la
Yayından Kaldır
0 25
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
00:07 Zeynep Alkan, çok konuşulan dans videosuna açıklık getirdi: Olay farklı yerlere geldi
23:29 Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar yeni kanalını açıkladı
21:30 Oğuzhan Koç'tan hayranlarını şaşırtan hamle: Hepsini sildi
20:55 Demet Akalın, MasterChef Kıvanç'a sert çıktı: Pilavcılara kurban ol, saygısız olan sensin
18:51 Hasret giderdiler
16:55 Aleyna Tilki, Bergen yorumuyla sosyal medyaya damga vurdu
21.11.2019 00:34:51