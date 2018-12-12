12 Aralık 2018, 10:56
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Demet Akalın, Miss Universe'de Yarışacak Olan Türkiye Güzeline Destek Vermeyenlere Tepki Gösterdi

Demet Akalın, Miss Universe'de Türkiye'yi temsil edecek olan Tara De Vries'e destek olmayanlara ateş püskürdü. Akalın, "Tüm güzellerin çekimlerini basın ordusu yapıyor, bizim Türkiye güzelinin fotoğraflarını oda arkadaşı çekiyormuş" diyerek tepki gösterdi.

Miss Turkey 2018'de ikinci olan Tara De Vries, Miss Universe kapsamında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

'HÜRREM SULTAN' KOSTÜMÜYLE PODYUMA ÇIKTI

Önümüzdeki hafta düzenlenecek yarışma öncesi, her yıl olduğu gibi tüm ülkelerin ikinci güzelleri, ülkelerinin ulusal kostümlerini tanıttı. Tara De Vries de yarışmaya 'Hürrem Sultan' kostümü ile katıldı. Büyük beğeni toplayan Tara'ya en büyük destek Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Türkiye güzelinin yalnız bırakıldığına dikkat çekerek,Tara için gurbetçilerden destek istedi.

"BİZİM TÜRKİYE GÜZELİNİN FOTOĞRAFINI ODA ARKADAŞI ÇEKİYORMUŞ"

Akalın, "Tara'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Tüm güzellerin çekimlerini basın ordusu, ana haberler, CNN'ler yaparken, bizim Türkiye güzelinin fotoğraflarını oda arkadaşı çekiyormuş! Avrupa'da yaşayan tüm gurbetçi kardeşlerimizin desteğini bekliyoruz. Dünyanınöbür ucunda tüm zerafeti ve bildiği onca yabancı dille yalnız kalmasın. Güzel Tara, Hiç bir Türk yalnız değildir! Güzel kız inşaallah güzel bir dereceyle dönersin. Tüm dualarım seninle!

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:56



YORUMLAR (18)
TURK KAGAN: Kim bilir kimin torpili var tezgah varmi tezgah guzel gormesek guzel diye yutturacalar sokaga cikinda guzel gorun
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İSA T: ya demet sen neyin peşindesin ülke ne durumda insanlar ne durumda şirketler batmiş kulübler batmiş insanlar gelecek kaygisi yaşiyor sen bunlardan bahset bu duruma biz ne yapabiliriz git bunu siyasi partilere kimlerin ilgi alanina giriyorsa onlara ver bu tepkini insanlarin kafasini bunlarla doldurmaya calisma
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ASLI: bu yazdıgınız yorumlara hukumete yazacaksınız kardesler.iligimizi kanımızı somurduler .cunku insanlar mutlu degıl
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CELLO: KAFA YAPI ÇOK BÜYÜK MANKEN OLMAZ
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ILGİNÇ TEORİ: millet geçim derdinde eve ekmek götürme derdinde intihar edeninden psikolojisi bozulana hastalıgının masraflarını karşılayamayanlarına kadar dert içindeyken tek derdin güzellik yarışması mı oldu?Yardım yaparmısın yapmazmısın bilmemde su ülkede farkındalık yaratılması sosyal projeler baslatılması gereken olaylarda kimsenin sesi cıkmaz kalkıp güzellik yarışmasına mı destek olmamız gerekiyor şimdi?
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