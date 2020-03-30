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Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki

Koronavirüsün çıktığı ve dünyaya yayıldığı Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına Demet Akalın'dan küfürlü tepki geldi.

30.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:07

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, tüm dünyaya koronavirüs kaynaklı Covid- 19 salgınının yayıldığı Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına isyan etti.

Tüm dünyada neredeyse 1 milyon vakaya yaklaşan ve 34 bin insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüsün çıkış noktası olan vahşi hayvan pazarları Çin'de yeniden açılmaya başladı. Bazı bölgelerde yarasa satışının yapıldığı görüldü.

AKALIN'DAN KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili bir tepki de Demet Akalın'dan geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu duruma isyan eden Akalın, "Hayyyy ..... sizin zihniyetinize yaaa" ifadelerini kullandı.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı;

Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki

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Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Demet Akalın’ndan Çin’de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Demet Akalın, Koronavirüs, Magazin

Haberin Videosu :

Şarkıcı Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki

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Haberler ›› Magazin ››Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki - Magazin
Yorumlar (5)
SSK EMEKLİSİ:ÖYLEYSE NEYMİŞ ; HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMİYORMUŞ
Cevap Yaz 0 3
BURASI COK ÖNEMLİ:Demet''cigim tamam da neyle yapacan o söyledigini?
Cevap Yaz 6 11
ASLIDAN ÖDÜNÇ ALIR
0 0
ZACK:İnsan ölümüne sesi çıkmayan cesaret deil hayvan ölümlerine herkes karşı çıkıp bir kelime söyleyebilir..önemli olan insan ölümlerine ses çıkarabilmek ulkendende olan bitenden haberin yok herhalde show yapıyorsun bence ben dikkate almıyorum bir kelimede söylemeden edemedim
Cevap Yaz 6 2
VATANDAŞ:bu vahşi salaklar hem küfrü hem de topluca gebermeyi hak ediyorlar.
Cevap Yaz 3 20

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