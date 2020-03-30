Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki
Koronavirüsün çıktığı ve dünyaya yayıldığı Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına Demet Akalın'dan küfürlü tepki geldi.
30.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:07
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, tüm dünyaya koronavirüs kaynaklı Covid- 19 salgınının yayıldığı Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına isyan etti.
Tüm dünyada neredeyse 1 milyon vakaya yaklaşan ve 34 bin insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüsün çıkış noktası olan vahşi hayvan pazarları Çin'de yeniden açılmaya başladı. Bazı bölgelerde yarasa satışının yapıldığı görüldü.
AKALIN'DAN KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili bir tepki de Demet Akalın'dan geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu duruma isyan eden Akalın, "Hayyyy ..... sizin zihniyetinize yaaa" ifadelerini kullandı.
İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı;
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Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Demet Akalın, Koronavirüs, Magazin
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Yorumlar (5)
BURASI COK ÖNEMLİ:Demet''cigim tamam da neyle yapacan o söyledigini?
ZACK:İnsan ölümüne sesi çıkmayan cesaret deil hayvan ölümlerine herkes karşı çıkıp bir kelime söyleyebilir..önemli olan insan ölümlerine ses çıkarabilmek ulkendende olan bitenden haberin yok herhalde show yapıyorsun bence ben dikkate almıyorum bir kelimede söylemeden edemedim