04 Aralık 2018, 13:59
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Demet Akalın, Okan Kurt'la Kızı Hira'nın Babasız Büyümemesi İçin Barıştığını İtiraf Etti

Eylül ayında boşandığı, Okan Kurt'la barışan Demet Akalın, eski eşiyle, kızı Hira'nın kendisi gibi küçük yaştan itibaren babasız büyümemesi için barıştığını söyledi.

Şarkıcı Demet Akalın, bir internet sitesi tarafından '2018 yılının en dobra ünlüsü' seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür metni yayınladı. Akalın, teşekkür metninde yakın zaman önce barıştığı Okan Kurt'la kızı Hira'nın babasız büyümemesi için barıştığını itiraf etti.

"ANNEME LAF GELMESİN DİYE ÖMRÜM TETİKTE GEÇTİ"

Ünlü şarkıcı eylül ayında tek celsede boşanıp geçtiğimiz günlerde barıştığı Okan Kurt'la ne için barıştığını şöyle anlattı: "2,5 yaşında babasız kaldım ben, hayat benim için hep mücadele hep takdir edilme hissiyle geçti. Anneme olan sevgim ona laf gelmesin korkusundan hep tetikte geçti ömür…

"HİRA'MI BABA SEVGİSİNDEN MAHKUM BIRAKMAMAK İÇİN"

O babasız geçen yıllarda komşu çocukların akşamları eve gelen babaları benim içime, yüreğime hep koca koca oturdu. Şimdi Hira'mı baba sevgisinden mahrum bırakmamak için iki aydır yüzünü bile görmek istemediğim eski eşimden 'umut'u eksik etmediğim için yemediğim hakaret kalmadı. Hira'nın barışma videosuna kurgu diyen kalpsizler bile oldu. Aynı kalpsizler 2 yaşında Hira namaz kıldığında da 'kendi yaptırmıştır' yazmışlardı.

"BU ÖDÜL ÇOK İYİ GELDİ"

Yazan yazdı, çizen çizdi ama benim samimiyetimi halkımın yüreğinden alamadılar. Bu ödül tam da zamanında tam da 12'den çok iyi geldi."

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Demet Akalın,Okan Kurt
04 Aralık 2018 Salı 13:59



YORUMLAR (30)
KHABİB: iyide ayrılmadan önce bunu düşünemiyor muydun:))) BIRAKIN BU İŞLERİ TAMAMEN KURGULANMIŞ BİR OLAY
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MEBRURE: Bence de çocuklar analı babalı büyüsün.
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4/D Lİ MAĞDURLAR: 696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!
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TR: devleti dolandırmak icin boşandık demiyorda formalite bunlar
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TUHAREK: demeti sevmem ama bu hareketin için taktir ettim onu, keşke herkes senin gibi düşünebilseydi, çocuklar bugün annesiz yada babasız büyümek zorunda bırakılmazdı
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