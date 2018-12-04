Demet Akalın, Okan Kurt'la Kızı Hira'nın Babasız Büyümemesi İçin Barıştığını İtiraf Etti

Şarkıcı Demet Akalın, bir internet sitesi tarafından '2018 yılının en dobra ünlüsü' seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür metni yayınladı. Akalın, teşekkür metninde yakın zaman önce barıştığı Okan Kurt'la kızı Hira'nın babasız büyümemesi için barıştığını itiraf etti.

"ANNEME LAF GELMESİN DİYE ÖMRÜM TETİKTE GEÇTİ"

Ünlü şarkıcı eylül ayında tek celsede boşanıp geçtiğimiz günlerde barıştığı Okan Kurt'la ne için barıştığını şöyle anlattı: "2,5 yaşında babasız kaldım ben, hayat benim için hep mücadele hep takdir edilme hissiyle geçti. Anneme olan sevgim ona laf gelmesin korkusundan hep tetikte geçti ömür…

"HİRA'MI BABA SEVGİSİNDEN MAHKUM BIRAKMAMAK İÇİN"

O babasız geçen yıllarda komşu çocukların akşamları eve gelen babaları benim içime, yüreğime hep koca koca oturdu. Şimdi Hira'mı baba sevgisinden mahrum bırakmamak için iki aydır yüzünü bile görmek istemediğim eski eşimden 'umut'u eksik etmediğim için yemediğim hakaret kalmadı. Hira'nın barışma videosuna kurgu diyen kalpsizler bile oldu. Aynı kalpsizler 2 yaşında Hira namaz kıldığında da 'kendi yaptırmıştır' yazmışlardı.

"BU ÖDÜL ÇOK İYİ GELDİ"

Yazan yazdı, çizen çizdi ama benim samimiyetimi halkımın yüreğinden alamadılar. Bu ödül tam da zamanında tam da 12'den çok iyi geldi."