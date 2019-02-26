Demet Akalın, Oscar'da Lady Gaga ile Samimi Olan Bradley Cooper'ın Sevgilisine Seslendi: İyi Yolmadın Karıyı

Önceki gün sahiplerini bulan Oscar Ödül Töreni'ne Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın sarmaş dolaş yaptığı düet damga vurdu.

Gaga'nın Cooper'a gösterdiği yakınlık ise sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer aldı. İkilinin bu performansı hakkında yorum yapanlardan biri de şarkıcı Demet Akalın oldu.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ OSCAR'A DAMGA VURDU

Bradley Cooper geceye bebeğinin annesi Rus model Irina Shayk ile katıldı. Lady Gaga ise nişanlısından ayrıldığı için geceye yalnız gelmişti ve Bradley Cooper'la da fazla samimi görüntüler verdi. Bu durum nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından Irina Shayk'a 'Dikkatli ol' mesajları yağdı.

Lady Gaga ve Bradley Cooper

"İYİ YOLMADIN KARIYI"

Daha önce Kim Kardashian'a çıplak poz verdiği için "Sen annesin" diye tweet atan Demet Akalın bu olaya kayıtsız kalmadı ve Rus modele kendi üslubunca tweet attı. Akalın, Irina Shayk'a tweet atarak "İyi yolmadın karıyı. Takipten çıkarmışsın geç bile kaldın bacım" dedi.