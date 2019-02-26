26 Şubat 2019, 07:47
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Demet Akalın, Oscar'da Lady Gaga ile Samimi Olan Bradley Cooper'ın Sevgilisine Seslendi: İyi Yolmadın Karıyı

Önceki gün düzenlenen Oscar Akademi törenine Bradley Cooper ile aynı filmde oynayan Lady Gaga'nın sahne performansı damga vurdu. Lady Gaga'nın, Irina Shayk'la sevgili olan Cooper ile sarmaş dolaş şarkı söylemesi Demet Akalın'ı kızdırdı.

Önceki gün sahiplerini bulan Oscar Ödül Töreni'ne Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın sarmaş dolaş yaptığı düet damga vurdu.

Gaga'nın Cooper'a gösterdiği yakınlık ise sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer aldı. İkilinin bu performansı hakkında yorum yapanlardan biri de şarkıcı Demet Akalın oldu.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ OSCAR'A DAMGA VURDU

Bradley Cooper geceye bebeğinin annesi Rus model Irina Shayk ile katıldı. Lady Gaga ise nişanlısından ayrıldığı için geceye yalnız gelmişti ve Bradley Cooper'la da fazla samimi görüntüler verdi. Bu durum nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından Irina Shayk'a 'Dikkatli ol' mesajları yağdı.

Lady Gaga ve Bradley Cooper

"İYİ YOLMADIN KARIYI"

Daha önce Kim Kardashian'a çıplak poz verdiği için "Sen annesin" diye tweet atan Demet Akalın bu olaya kayıtsız kalmadı ve Rus modele kendi üslubunca tweet attı. Akalın, Irina Shayk'a tweet atarak "İyi yolmadın karıyı. Takipten çıkarmışsın geç bile kaldın bacım" dedi.

Bradley Cooper ve Irina Shayk

Lady Gaga ve Bradley Cooper, Sahne Performansıyla İzleyicileri Mest EttiLady Gaga ve Bradley Cooper, Sahne Performansıyla İzleyicileri Mest Etti

Demet Akalın, Lady Gaga, Bradley Cooper, Magazin


YORUMLAR (11)
KEZBAN: demetin üsluba bak hizaya gel...onlar siz değil yavrum..saç baş yolacak...nolmuş biraz hislenmişlerse şarkı söylerkennn
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FRAMBUAZLI KEREVİZ: seni de çok tınlamıştır gerçekten. başını dağlara taşlara vurmuştur demet niye bana böyle dedi diye.
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BALANCE: allah aşkına yorumdaki üsluba bakın cehalet şte ben buradayım diyor
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SER: Şu kadında mahalle ağzı ile konuşmalar n kadar iğrenç.Sanatçı kibarlığı ve kültürüyle örnek olmalı
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BARANNN: insanlar bi kelime ilede olsa kalitesini belli ediyor karı senin gibilere denir demet
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