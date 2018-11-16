Demet Akalın, Oyunculukla Alakalı Gelebilecek Tüm Tekliflerin "Kabul Etmem" Diyerek Önünü Kesti

Müjdat Gezen'in yönetmenliğini üstlendiği; Cüneyt Arkın, Semiha Yankı, Fatih Ürek ve Melike İpek Yalova'nın rol aldığı 'Şarkılar Seni Söyler' müzikali önceki akşam Maslak'ya sahnelendi. Gösteriye Demet Akalın ve Özlem Şahin gibi ünlü isimlerde katıldı.

"OYUNCULUKLA ALAKALI TEKLİFLERİ KABUL ETMEM"

Bir dönem dizide rol alan Demet Akalın, "Keşke benim de Fatih gibi bir rol kabiliyetim olsaydı. Geçmişte rol aldığım bir dizi var, ama tiyatro ayrı emek isteyen iş. Teklif gelse kabul etmem, böyle izlemek daha güzel" diyerek gelebilecek tüm teklifleri reddetti.