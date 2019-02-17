Demet Akalın, Reynmen'in Milyonlarca Tıklanan Şarkısını Sahnesinde Seslendirdi

'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın 25 Ocak'ta çıkan 'Derdim Olsun' adlı rap-arabesk tarzındaki şarkısı YouTube'da 112 milyon kez görüntülenerek rekora imza attı.

ŞARKIYI SAHNESİNDE SESLENDİRDİ

Sahne İstanbul'da sahne alan Demet Akalın, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Akalın, son günlerin dinlenme rekoru kıran şarkı 'Derdim Olsun'u sahnesinde seslendirdi.

TAKİPÇİLERİNE ŞARKIYI NASIL YORUMLADIĞINI SORDU

Şarkıdan sonra dinleyicilerden alkış toplayan Akalın, sosyal medya hesabından takipçilerine, şarkı yorumunu beğenip beğenmediklerini sordu.