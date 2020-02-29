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Demet Akalın, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaşan Şeyma Subaşı'ya tepki gösterdi: El insaf

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından İdlib'deki saldırıda şehit olan 33 askerimizin ardından sevgilisiyle öpüşürken video paylaşan Şeyma Subaşı'ya "Azıcık el insaf ya" diyerek tepki gösterdi.

29.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:04

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki askerlerimize yönelik yapılan hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırının ardından sevgilisiyle sarmaş dolaş hallerini paylaşan Şeyma Subaşı'ya Demet Akalın'dan tepki geldi.

ŞEYMA'NIN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

33 askerimizin şehit edilmesinin ardından pek çok ünlü isim konserlerini iptal etti ve yaşadığı acıları sosyal medya hesaplarından paylaşarak ailelere taziyede bulundu. Şimdilerde sevgilisi ve kızı Melisa ile yurt dışında tatil yapan Şeyma Subaşı ise sosyal medya hesabından sevgilisiyle öpüşürken çektiği anların görüntüsünü paylaştı. Paylaşımı kısa sürede tepki çeken Subaşı, hemen ardından Türk Bayrağı fotoğrafı paylaşarak altına "Başımız sağ olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum, dualarım onlarla. Başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum" notunu düştü.

Şeyma Subaşı ve Guido Senia

"KİMSEYE ZORLA VİCDAN TAKAMIYORSUN"

Sosyal medyada gündeme gelen Şeyma Subaşı'ya bir tepki de sivri diliyle tanınan Demet Akalın'dan geldi. Instagram hesabından sitem eden Akalın, şunları söyledi: "Biz evde yemek yemeye utanırken öpüşürken gezerken story atanlar var... Bugün ki konserimizi iptal ettik demeye bile elim varmadı. İnsanın aklına gelmiyor bunu çok büyük meziyetmiş gibi yazmak bile istemedim... Ne acayip bir dünya hakikaten ya birilerinde ya kalp yok yada Mehmetçiğin adını çocukken bile duymadılar. Kimseye zorla vicdan takamıyorsun ama biraz saygı sizin Paris gezileriniz yada aşk hayatınız istemsiz keşfete düşüyor! Azcık el insaf ya! Azıcık."

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin TSK konvoyuna düzenlediği hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye, saldırıya anında karşılık vererek çok sayıda rejim hedefini vurdu. AB, NATO ve ABD yaptığı açıklamada Esed rejiminin saldırılarını kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu.

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Demet Akalın, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaşan Şeyma Subaşı'ya tepki gösterdi: El insaf

Demet Akalın, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (22)
VATANDAŞ:Nedir bu Demet sevdası. Hergün an az 2-3 haberi çıkıyor. Başka konu mu yok, sanatçı mı yok ?
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1 0
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ANKARA:Lanet olsun ki hala böyle seviyesiz insanlar bizim ülkemizde yaşiyor millet tek yürek olmuş gece başını yastiga koyamiyor yatamiyor sen şuanda o kadar keyifli isen bu ülkede savaş yok çünkü şanlı Türk askeri var bu mu senin onlara olan saygın Şeyma denen sahis
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2 1
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ADINIZI YAZIN:Elin futbolcusu bize baş sağlığı diler bu şeymada bize videosunu çekip gönderir dalga geçer gibi sana tavsiyem ordan sakın kelme
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3 0
GSORAK:Öte yandan, Demet kocasıyla yatamadığı için kıskanmış da olabilir. Kadın bu.
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1 5
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ZEYD BİN HARİSE:Allah sizi bildigi gibi yapsin , bu keyif zevk haram gunah surun bakalim saltanatinizi Allahin adaleti gelip sizi buldugunda , o zaman gorursunuz
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2 1
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...:İşte bunlar sözde türküm derler ama birşey olsa en başta çeker gider ülkesini satarlar... bunlarda vicdan merhamet ahlak ne gezer niye şaşırıyorsunuz ..ne anlar Şeyma ülkemiz 34 şehit vermiş anaların ciğeri cayır cayır yanmış..!
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2 0
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DELİ DİVANE:İyide sanane sen kimsin ki öfkeni kusuyorsun öperse öper avukatı mısın demeeeeeet
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2 27
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YORUMCU:TERBİYESİZ ŞEYMA ANNE OLACAKSIN GENÇ KIZLARA KÖTÜ ÖRNEK OLMA , ÜLKE YASTA BEE SEN NE ALEMDESİN
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11 1
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12345:ÖFKE KUSAN KADIN DA ESKİ KOCASI İLE AYNI EVDE YAŞIYOR. AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE
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7 4
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ADINIZI YAZIN:başlayacağım şeymanıza çok ta lazım cehennemin dibine kadar yolu var
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11 0
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29.02.2020 11:01:20