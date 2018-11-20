Demet Akalın, Siyah Elbisesiyle Takipçilerini Mest Etti: Kuğu Gibisin

Şarkılarıyla milyonlarca kişi atarafından takip edilen ünlü şarkıcı Demet Akalın konser öncesi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini mest etti.

"KUĞU GİBİSİNİZ DEMET HANIM"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, konser öncesi siyah elbiseli fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Akalın'ın fotoğrafını takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Akalın'ın bir takipçisi paylaşıma, "Kuğu gibi olmuşsunuz Demet hanım." yorumunu yaptı.

"MAYMUN" DİYEN TAKİPÇİSİNE CEVAP VERMİŞTİ

Şarkıcı Demet Akalın, kendisine "Maymun" diyerek hakaret eden takipçisine sosyal medya hesabından yaptığı yorumla ayar vermişti. Akalın, "Patlıcan burnunla bana maymun demek hoşt." yorumunu yapmıştı.