20 Kasım 2018, 20:56
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Demet Akalın, Siyah Elbisesiyle Takipçilerini Mest Etti: Kuğu Gibisin

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne öncesi anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Akalın siyah elbisesiyle mest etti.

Şarkılarıyla milyonlarca kişi atarafından takip edilen ünlü şarkıcı Demet Akalın konser öncesi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini mest etti.

"KUĞU GİBİSİNİZ DEMET HANIM"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, konser öncesi siyah elbiseli fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Akalın'ın fotoğrafını takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Akalın'ın bir takipçisi paylaşıma, "Kuğu gibi olmuşsunuz Demet hanım." yorumunu yaptı.

"MAYMUN" DİYEN TAKİPÇİSİNE CEVAP VERMİŞTİ

Şarkıcı Demet Akalın, kendisine "Maymun" diyerek hakaret eden takipçisine sosyal medya hesabından yaptığı yorumla ayar vermişti. Akalın, "Patlıcan burnunla bana maymun demek hoşt." yorumunu yapmıştı.

Demet Akalın
20 Kasım 2018 Salı 20:56



YORUMLAR (5)
DEMOKRT: Bu kadını görünce midem bulanıyor
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POFPOF: Dün maymun dediler bugün noldu kuğu oldu
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BOŞ HABER: Böyle boş haberlerle uğraşmayın
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CEMİLE: Hiç yakışmamış ben giysem ortalık yıkılır fizik sıfır otur kızım
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TEMEL: O kadar da değil.Bunu söyleyen acaba kuğu gördümü
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