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Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Twitter'da bir takipçisinin fotoğrafını paylaşması üzerine yaptığı küfürlü yorumla sosyal medyaya yine damga vurdu.

05.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:14

Dünya genelinde hızla yayılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan KOVID-19 salgınından dolayı tedbir amaçlı evine kapanan ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Akalın son olarak Twitter 'dan başkası tarafından paylaşılan kendi fotoğrafını küfürlü bir yorumla övdü.

TAKİPÇİLERİYLE YOĞUN ETKİLEŞİMDE

Sosyal medyada oldukça aktif olan ünlü şarkıcı son günlerde takipçileriyle de yoğun etkileşime girdi. Bir Twitter kullanıcısı"Demet Akalın, eğer gerçekten evdeysen bu tivitin altına evden foto atarsın" paylaşımını yaptı. Başka bir kullanıcı ise Akalın'ın fotoğrafını yorum olarak paylaştı.

Demet Akalın, sosyal medyada gördüğü fotoğrafını küfürlü yorumla övdü

KENDİNİ ÖVDÜ

Sosyal medya kullanıcılarının eğlenceli etkileşimine Demet Akalın'dan ise anında tepki geldi.Akalın kendi fotoğrafının olduğu paylaşıma "Afetmişim aq" yorumunu yapınca Twitter'da yer yerinden oynadı.

Ünlü şarkıcının bu yorumu üzerine binlerce kullanıcıdan esprili paylaşım geldi. İşte Akalın'ın olay olan o yorumu;

Demet Akalın, sosyal medyada gördüğü fotoğrafını küfürlü yorumla övdü
Demet Akalın’dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Etiketler: Demet Akalın, Twitter, Magazin

Haberin Videosu :

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
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Haberler ›› Magazin ››Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum - Magazin
Yorumlar (1)
AVNİ:eee...küfürlü konuşmayı meziyet sanan "insanlar"..
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