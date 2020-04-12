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Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklarken şarkıcı Demet Akalın paylaşımlarıyla bu karara çok üzüldüğünü belirtti ve "Adam daha ne yapacaktı" dedi.

12.04.2020 22:29 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:12

Süleyman Soylu istifa kararıyla herkesi bir anda şoke ederken Demet Akalın, Soylu hakkında üst üste paylaşımlar yapıp üzüntüsünü belirtti.

TWITTER VE INSTAGRAM'DAN SOYLU PAYLAŞIMLARI

Akalın, hem Twitter hem de Instagram hesabından Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili paylaşımlar yaptı. Şarkıcı şunları yazdı: "Adam daha ne yapacaktı. Bu ağır faturayı lütfen siz ödemeyin yalvarırım! Biz size güveniyoruz". Yıldız isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da istifayı kabul etmemem çağrısında bulundu.

Demet Akalın, Süleyman Soylu'nun istifasına çok üzüldü
Demet Akalın, Süleyman Soylu'nun istifasına çok üzüldü
Demet Akalın, Süleyman Soylu'nun istifasına çok üzüldü
Demet Akalın, Süleyman Soylu'nun istifasına çok üzüldü
Demet Akalın, Süleyman Soylu'nun istifasına çok üzüldü
Süleyman Soylu’nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı
Etiketler: Süleyman Soylu, Demet Akalın, Instagram, Magazin, Güncel

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