Haberler » Magazin » Demet Akalın, Suna'nın MasterChef'ten elenmesine tepki gösterdi: Bizim için bitmiştir - Magazin

Demet Akalın, Suna'nın MasterChef'ten elenmesine tepki gösterdi: Bizim için bitmiştir

MasterChef'in her bölümünü kaçırmadan izleyen Demet Akalın, şampiyon gözüyle baktığı Suna'nın yarışmadan elenmesiyle adeta çılgına döndü.

22.11.2019 07:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 07:53

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef , dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Yasin, Suna, Kıvanç ve Batuhan'ın eleme potasına kaldığı yarışmaya veda eden isim Suna oldu. Elendiğini öğrendikten sonra ve arkadaşlarıyla veda ederken gözyaşlarına boğulan Suna'nın yarışmadan ayrılışı en çok da şarkıcı Demet Akalın'ı kızdırdı.

"MASTERCHEF BİZİM İÇİN BİTTİ"

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmaları ailesiyle birlikte yakından takip eden Demet Akalın, yarışmadan Kıvanç yerine Suna'nın elenmesine sosyal medya hesabından şu sözlerle sitem etti: "Lahmacun bile yapamayan potadan çıkan Kıvanç, sağ ol MasterChef bizim için bitti. By by"

SUNA'NIN MEKANINA GİTMİŞTİ

Yarışmada Suna'yı tutan Demet Akalın, sevgisini göstermek ve yarışmacıyla tanışmak için işlettiği mekana bile gitmişti. Akalın'a mükellef bir kahvaltı masası hazırlayan Suna, bu anları da Instagram hesabından paylaşmıştı.

Demet Akalın, Suna'nın MasterChef'ten elenmesine tepki gösterdi: Bizim için bitmiştir

Demet Akalın, Türkiye, Magazin


HABER YORUMLARI (21)
İBO34:ünlü dıye anılan ünsüzler için bittiyse alem ıcın baslamıs demektır
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZINIZ:HER HALTI DA BİLİR
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FATİH:Demet için bittiyse, bizim başlamış demektir. . . :-)))
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
ADIMIZI YAZDIK:Demet Hanım Gidene Bye Bye Gelene Hay Hay
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
VATANDAŞ1:sen burdan da çıkmasan şaşrırdık zaten
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
MERVE:Tüh gördün mü bak Demet izlemeyecekmiş. E kaldırın bari yayından önemi kalmadı artık.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
SESIZLIQ:hahhaay :D aynen merve katılıyorum
Yayından Kaldır
0 0
ADINIZI YAZIN:Demet Hanım acaba masterchef üyelerinden daha mi biliyor bu işi? Masterchefde belli bir malzeme verildi ve onları yapmaları istendi. Kim daha başariliysa o kalir.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
RECAİ:Demet hanım bi gidermisiniz lütfen
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dipsiz Göl tepkisi: Bir daha böyle bir kazı izni verilmesin
08:47 Aleyna Tilki'yi kızdıran soru
08:47 Nilüfer, Adana konserinden çıkıp Londra'ya gitti
07:40 Demet Akalın, Suna'nın MasterChef'ten elenmesine tepki gösterdi: Bizim için bitmiştir
00:26 Çukur 77. bölüm fragmanı yayınlandı: Yamaç'ın sırrı ortaya mı çıkıyor?
23:33 MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu
22:11 Eşini vahşice öldüren koca konuştu, duruşma salonu buz kesti: Kıyma makinesine atarak parçaladım
21:59 MAK araştırma son anketi açıkladı: Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş var
21:31 Rihanna bikinili fotoğraflarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
21:16 Hadise, aşk hayatıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
11:58 121 yıllık fotoğraftaki kız çocuğu, tartışma yarattı
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
22.11.2019 09:39:06