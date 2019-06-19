Demet Akalın, süper minisiyle kameralara yakalandı

Yıllardır sahnelerde mini elbise, büstiyer ve mayolar giyen şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt'la evlendikten sonra eşinin uyarılarıyla giyimine çeki düzen vermişti. Aradan geçen yıllardan sonra Demet Akalın, tatil beldeleri dışında ilk kez süper mini eteğiyle objektiflere poz verdi.

KURAL BOZDU

Demet Akalın, geçtiğimiz sene eşinin ailesinin borçlarından dolayı evine haciz gelen ve ardından Kurt ile tek celsede boşanmıştı. Evliliği boyunca kıyafetlerine özen gösteren Akalın, boşandıktan sonra kilo vererek mini elbise giymeye başlamıştı. Eşiyle barışan şarkıcı, konulan yasağı delerek süper mini etek giydi.

İşte Akalın'ın alışveriş merkezine giderken giydiği kombin:

KONSERİ ERTELENDİ

Avrasya Üniversitesi bahar şenlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı Trabzon'da ağırlayacaktı. Yaşanan sel felaketinin ardından konserin ertelendiği duyuruldu.