19.06.2019 14:17
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Demet Akalın, süper minisiyle kameralara yakalandı

Okan Kurt'un uyarısıyla giydiği mini etek ve elbiseleri çöpe atan Demet Akalın, eşinin koyduğu yasağı deldi. Akalın, bugün alışveriş merkezinde mini eteğiyle görüntülendi.

Yıllardır sahnelerde mini elbise, büstiyer ve mayolar giyen şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt'la evlendikten sonra eşinin uyarılarıyla giyimine çeki düzen vermişti. Aradan geçen yıllardan sonra Demet Akalın, tatil beldeleri dışında ilk kez süper mini eteğiyle objektiflere poz verdi.

KURAL BOZDU

Demet Akalın, geçtiğimiz sene eşinin ailesinin borçlarından dolayı evine haciz gelen ve ardından Kurt ile tek celsede boşanmıştı. Evliliği boyunca kıyafetlerine özen gösteren Akalın, boşandıktan sonra kilo vererek mini elbise giymeye başlamıştı. Eşiyle barışan şarkıcı, konulan yasağı delerek süper mini etek giydi.

İşte Akalın'ın alışveriş merkezine giderken giydiği kombin:

KONSERİ ERTELENDİ

Avrasya Üniversitesi bahar şenlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı Trabzon'da ağırlayacaktı. Yaşanan sel felaketinin ardından konserin ertelendiği duyuruldu.

Demet Akalın, süper minisiyle kameralara yakalandı
Okan Kurt, Demet Akalın, Magazin

YORUMLAR (6)
DÖNDÜ TEYZE:utanmaz garı.
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METİN ŞENTÜRK:EVET BÜYÜLENDİM. MUHTEŞEM BACAKLAR
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BİLU:E 5 KARAYOLUNU USTUNDEKI BIR US GECITE BENZEMIS BUNUN HERYERI MINI OLSA NEOLUR KATIR
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YAZIK:Yoo ben baktım ve hiç büyülenmedim. Sen sanırım boşta kalmışsın
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JEAN LEON:seviiim koşş
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