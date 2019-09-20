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Demet Akalın, Bir Zamanlar Çukurova'yı izlerken sürekli Hercai'nin tanıtımının verilmesine sitem etti

Şarkıcı Demet Akalın, ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın sürekli reklama girerek Hercai dizisinin tanıtımının yapılmasına isyan etti.

20.09.2019 11:34

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı sitemlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Akalın son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisi izlerken araya giren Hercai'nin tanıtımlarına veryansın etti.

"AYIPTIR YA"

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ailesiyle televizyon izlemeyi seven Akalın, Bir Zamanlar Çukurova'nın sürekli reklama girmesiyle Seyhan Erdağ'a şu sözlerle sitem etti: "Hercai arası izlemeye çalıştık! Ayıptır ya! En sevdiğim dizi 20 kere reklam girdi artık ilgi bölünmesinden uyuyakalmışım o derece! Günaydın Seyhanım sen samimisin ekiple bir ilet ağırlığını koysun yönetmen."

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yılmaz, Müjgan ile hayatında yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı yolda düğün sonrası öğrendikleriyle alt üst olur. Hünkar'ın Züleyha'yı kendi hayatına karşılık Demir'le evlendirdiğini öğrenmek Yılmaz'ı yıkmıştır. Ama Müjgan'a bir şey belli etmemek için kendini zorlar!

ZÜLEYHA DEMİR'İN ÇOCUĞUNU ALDIRACAK MI?

Ne Züleyha'yı ne annesini evde bulamayan Demir, bir de annesinin Fekeli'nin evinde Yılmaz'ın düğününde olduğunu öğrenince çıldırır! Hünkar, Fekeli'yle konuşurken Demir'in geldiğini öğrenir ve düğünden kimseye bir şey söylemeden ayrılır. Anne – oğul birbirlerine ne kadar kızgın olsalar da önce Züleyha'yı bulmaya koşarlar. Hünkar, Şermin'in de evde olmamasından şüphelenir ve iki kadının izini sürer! Hünkar yanılmamıştır, Şermin Züleyha'yı kürtaja götürmüştür.

Bir zamanlar Çukurova'nın başrolünü ise Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altunbilek paylaşıyor.

Demet Akalın, Bir Zamanlar Çukurova'yı izlerken sürekli Hercai'nin tanıtımının verilmesine sitem etti

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, Demet Akalın, Magazin

YORUMLAR(9)
GAYSERİLİ ORHAN:O KADAR PARA KAZANDIN GİT DÜNYADA KÜLTÜR TURU YAP, AMAZONA GİT, ÇÖLDE SAFARİ YAP. . DÜNYAYI GEZSENA LA!! EN FAZLA İTALYA''YA GİDİP ALIŞVERİŞ YAPIP DÖNÜYORSUN. . CAHİLLER ASLA GELİŞEMEZ
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GÜL:Bİ DİZİ KALMIŞTI BURNUNU SOKMADIĞIN HİÇ BİŞEYDENDE EKSİK KALMA
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İSİMSİZ.:BU DİZİNİN ADI HERCAİ DEĞİLKİ. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİNİN ADI. DAHA NE İZLEDİĞİNİ BİLMİYOR CAHİL.
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DAVUT:OKUDUĞUNU DOĞTU ANLA , SALAK İSİMSİZ. AMMADA MANYAKMIŞSIN BE
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MELİSS:YAV YETER DEMET YETER BOŞ İNSAN OLDUGUNU BU KADAR BELLİ ETME DEMEDİMMİ SANA!
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ZİYAA:Amaaan boş kadın boş işler.
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BEKİR:hadi oradan yelloz demet seni
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ASOSYAL MAL, HİKAYE SATIYORSUN!:ne len bu yüz yıldır çöktün pop mudur topmudur ona ; defol git başkaları gelsin yaptıklarının hepsi aynı ; üretme kabızı
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EMİR:Tam erkek fatma, sükür etmeyi ögren sen önce, Milletin ne dertleri var!!
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