Demet Akalın ve Alişan 6 Yıl Sonra Bir Araya Geldi

6 sene araları açılan ve geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında barışan Alişan ve Demet Akalın bir araya geldi.

Programla telefonla bağlanan Alişan ve Demet, sunuculara "40 yılda bir işe yaradınız. diyerek espiri yaptı.

6 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Alişan 6 yıl önce kavga edip küsmüştü. 6 yıldır yan yana gelmeyen ikili bugün Alişan'ın evinde buluştu. Buluşmadan ilk fotoğrafları Akalın, 'Günümüz miss kokulu Burak'la başladı' mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

"DEMET ELİ BOŞ GELMEDİ"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Alişan buluşmada yaşananları anlattı: "Oturduk konuşuyoruz. Birlikte kahvaltı ettik. Burak'ı çok sevdi. Burak da Demet'i çok sevdi. Hediye faslına geçmedik daha ama eli dolu geldi. Kuyumcu değil, kuyumcular çarşısına uğrayıp gelmiş diyelim." dedi. Demet Akalın ise arkadaş olduğu sunuculara "40 yılda bir işe yaradınız" diyerek takıldı.

"HERKESİN ÖZEL GÜNÜNE ELİ BOŞ GİTMEDİM"

Alişan, oğlu Burak'a 150 bin TL değerinde takı geldiği iddiasına ise şu yanıtı verdi: "Bebeğe gelen takılar ayıp şeyler, söylemeyeyim. Ben herkesin düğününe, sünnetine, özel gününe elim boş gitmediğim için bana gelen herkes de eli dolu geldi. O kadar söyleyeyim."