04 Aralık 2018, 09:52
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Demet Akalın, Vokallik Teklif Ettiği Mehmet Baştürk'le Birbirine Girdi

Geçtiğimiz günlerde sokakta söylediği şarkıyla sosyal medyada gündem olan Mehmet Baştürk isimli genç müzisyen, Demet Akalın'ın vokallik teklifini reddedince ortalık karıştı. İkili sosyal medyadan birbirlerine gönderme yaptı.

Sevdiği kıza kendini affettirmek için sokokta söylediği şarkıyla birden sosyal medyanın gündemine oturan genç müzisyen Mehmet Baştürk'ün videosu paylaşım rekorları kırmıştı.

SESİNİ BEĞENDİ, VOKALLİK TEKLİFİNDE BULUNDU

Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısını söyleyen Mehmet Baştürk'ün videosunu fark edenler arasında Demet Akalın da vardı. Demet Akalın, sesini beğendiği Mehmet Baştürk'e vokallik teklifinde bulundu.

VOKALLİK TEKLİFİNİ REDDETTİ

Demet Akalın'ın daveti üzerine sahneye çıkan Mehmet Baştürk, vokallik teklifini reddetti. Teklifi reddedilen Demet Akalın, twitter hesabı üzerinden açtı ağzını yumdu yüzünü.

OĞLUM BİZ İÇİNDE İYİ NİYET KALMIŞ AZ İNSANIZ

Akalın genç müzsiyene, "Oğlum biz içinde iyi niyet kalmış az insan topluluğuyduk niye bizim duygularımızla oynadınız lan! Pr şirketiyle her şey doğalmış gibi gösteriyorsunuz! Biz de gerçeği yaşarken bu sefer gelip bize laf ederler kurgu diye! notuyla gönderme yaptı.

AKALIN'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Akalın'ın bu mesajına Mehmet Baştürk'ten yanıt gecikmedi. Baştürk anlattıklarına kurgu diyen Demet Akalın'dan özür dileyerek Instagram hesabından şu mesajı paylaştı;

Mehmet Baştürk,Demet Akalın,Baştürk
04 Aralık 2018 Salı 09:52



YORUMLAR (25)
SAÇI BİTLİLER: DEMET HANIMIN SUÇU SOKAKLARDA HER TÜRKÜ ÇIGIRANA TEKLİF EDİLİRMİ ANAM. ALDIN CEVABINI KIZDIN ÖYLEMİ. BANA NİYE ETMIYORSUN TEKLİF BENİMDE SESİM ÇİRKİN KENDİM ÇİRKİN AMA YÜREĞİM GÜZEL :d
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SAÇI BİTLİLER: BANDIRA BANDIRA YE BANDIRA BANDIRA YE BENİ DOYAMAZSIN TADIMA BUTUN GÜZELLİKLER BENDE SİZDE YOKSUNUZ FARKINDA BANDIRA BANDIRA YE . EE BEN NOLACAGIM BENİMDE FARKIMA VARIN BANADA TEKLİFLERDE BULUNUN ANAM
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VİLDAN: biz içinde iyilik kalmış az insanlar mıyız? pardon demet hanım buna ancak güleriz :D her seyden prim yapmaya alışmıssın yoksa ne ses ne de baska bişeysin aslında ! yalandan boşanmalar yok basırmalar felan geç bunları iyi ki reddetmiş cocuk senı hahahah havan sönsün
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YUMOŞ MİNİK: bu da geçer yahu, siz yorumcular birbirinize niye giriyorsunuz anlamış değilim
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VEZIR42: demet akalın herşeyden prım yapan bır kadın ses felan yok hareket sarkılar ve sağa sola saldırmasıyla gundem de kalan bırıs fakat dedıklerı su konudan dogru dogal yoldan felan unlu olmak eskıdendı sımdı bu sırketler de arkadaslarım calısıyor ver 10 bın tl ınstg unlu yapsınlar ver 20 bın yotuber felan ıstedıgın platform da unlu yapsınlar hepsı parayla sayfaların yotuberların reklam gelırlerını duysanız dudagınız ucuklar hersey sırket para yanı
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