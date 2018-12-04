Demet Akalın, Vokallik Teklif Ettiği Mehmet Baştürk'le Birbirine Girdi

Sevdiği kıza kendini affettirmek için sokokta söylediği şarkıyla birden sosyal medyanın gündemine oturan genç müzisyen Mehmet Baştürk'ün videosu paylaşım rekorları kırmıştı.

SESİNİ BEĞENDİ, VOKALLİK TEKLİFİNDE BULUNDU

Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısını söyleyen Mehmet Baştürk'ün videosunu fark edenler arasında Demet Akalın da vardı. Demet Akalın, sesini beğendiği Mehmet Baştürk'e vokallik teklifinde bulundu.

VOKALLİK TEKLİFİNİ REDDETTİ

Demet Akalın'ın daveti üzerine sahneye çıkan Mehmet Baştürk, vokallik teklifini reddetti. Teklifi reddedilen Demet Akalın, twitter hesabı üzerinden açtı ağzını yumdu yüzünü.

OĞLUM BİZ İÇİNDE İYİ NİYET KALMIŞ AZ İNSANIZ

Akalın genç müzsiyene, "Oğlum biz içinde iyi niyet kalmış az insan topluluğuyduk niye bizim duygularımızla oynadınız lan! Pr şirketiyle her şey doğalmış gibi gösteriyorsunuz! Biz de gerçeği yaşarken bu sefer gelip bize laf ederler kurgu diye! notuyla gönderme yaptı.

AKALIN'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Akalın'ın bu mesajına Mehmet Baştürk'ten yanıt gecikmedi. Baştürk anlattıklarına kurgu diyen Demet Akalın'dan özür dileyerek Instagram hesabından şu mesajı paylaştı;