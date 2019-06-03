Demet Akalın, yakın arkadaşı Sinan Akçıl'a yeni şarkısı üzerinden gönderme yaptı

Demet Akalın, yeni şarkısı Goy Goy'la "Benim şarkılarımla yaz başlayacak" diyen Sinan Akçıl için "Biz çoktan yazı getirdik bebeğim" demişti. Akçıl ise "Ama o şarkısını söylediği günden beri yağmur yağıyor. Yaz benim şarkımla gelir" gelir dedi. İkili arasındaki bu sözler ise tartışmanın fitilini ateşledi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın bugün fotoğrafının altında takipçi satmaya çalışan bir kullanıcıya 'Sinan Akçıl'a yaz o alır! Bizim takipçi satışıyla işimiz olmaz' diyerek meslektaşına gönderme yaptı.

"TAKİPÇİ SATIŞIYLA İŞİMİZ OLMAZ"

Paylaştığı gönderiye takipçi satmaya çalışan birinin yorum yaptığını gören Akalın, kendisiyle aynı dönemde şarkı çıkaran Sinan Akçıl'a "Sinan Akçıl'a yaz o alır! Bizim takipçi satışıyla işimiz olmaz" diyerek gönderme yaptı.

"O ŞARKIYLA KAFA TUTMAYA UTANMIYOR"

Başka bir takipçisinin Sinan Akçıl hakkında söylediği sözler için Demet Akalın'a 'Vuuuh magazine konu çıkardın' yorumuna ise "Kendisi bana bugün sallamış! Hayır o şarkıyla bir de utanmıyor da kafa tutmaya, komik çocuk! Hande Yener'le barışmak bu kadar rahatsız etmemeli insanları" cevabını verdi.

AKÇIL'IN ESKİ İLİŞKİSİNE GÖNDERME YAPTI

Akalın, yorumunda Sinan Akçıl'ın bir dönem Hande Yener ile sevgilisi olmasına da değindi. Akalın ve Yener, yıllardır devam eden küslüklerini sonlandırarak eskisi gibi arkadaş olmaya başladılar.