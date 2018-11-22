22 Kasım 2018, 08:50
»»

Demet Akalın Yıllardır Küs Olduğu Hande Yener'e Zeytin Dalı Uzattı

Uzun süredir meslektaşı Hande Yener'le küs olan ve karşılıklı davaları olan şarkıcı Demet Akalın, aralarındaki küslüğün biteceğini ancak eskisi gibi samimi olmayacaklarını söyledi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, cilt bakımından sonra Nişantaşı'nda görüntülendi. Yıllardır davalık olduğu Hande Yener'e zeytin dalı göndererek barış çağrısında bulunan Akalın, küslüğün biteceğini ancak eskisi gibi samimi olmayacaklarını söyledi.

DEMET'TEN HANDE'YE ZEYTİN DALI

Demet Akalın, davalık olduğu Hande Yener'le uzlaşmasının zeytin dalı olarak yorumlandığının hatırlatılması üzerine "Yaşlarımız kaç oldu artık zeytinler bahçeler her şeyi kabul ediyorum artık" dedi.

"SAMİMİYET ASLA OLMAZ, KÜSLÜKTE OLMAZ"

Sözcü'nün haberine göre, Akalın, eskisi gibi bir araya gelip gelmeyecekleri sorusuna ise "Yok artık öyle samimiyet asla olmaz ama en azından küskünlük de olmaz. Havalimanlarında komik oluyoruz herkes kapüşonlarını çekip birbirinden kaçıyor" diye gülerek yanıt verdi.

Nişantaşı,Demet Akalın,Hande Yener
22 Kasım 2018 Perşembe 08:50



YORUMLAR (5)
BOŞ HABERLER: Nolur artık bu haberleri yapmayın bıktık. Hergün biriyle barışıp küsüyo çocuk gibi. Yarın birgün İrem dericiylede barışır şaşırmayız.demet Gülben seren Ece Bircan İrem görmek istemiyoruz bunları
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DADAŞ: Bunların hepsi kendilerini gündemde tutmak çünkü bunları ayakta tutan yazılı ve görsel basın Hande Yener ile kendini gündem ederek Okandan boşanma olayını unutturmak istiyor tekrar evlenecekler. Bunların hepsi bizim insanımızı kandırmak için bir tuzak
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TABİYAT: Barışın örgü şiş i alıp sobanin başında torunlariniza örgü orun neneciklerim ha sakin ha sakin birdaha televizyonlara çıkmayın burusuk burusuk hayatınızı yaşayın bastonlarinizi benden
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
NİKO: bunlar işin macerasında işleri güçleri soytarılık
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
HANDE VE DEMET HANIMLAR: İkiniz de 50 yaşına geldiniz. Gençlik bitti. Boş işleri bırakın. Kibirden uzak durun. İbadete yönelin. Umarım okursunuz
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz