Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Cenazesinde, Çileden Çıkaran Anlar

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu pikap kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanacağı camiye getirildi.
ÜNLÜLERİ GÖRMEK İÇİN KORKULUKLARA TIRMANDILAR
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenaze törenine gelen ünlüleri görmek için vatandaşlar da cami avlusunun demir korkuluklarına tırmandı.
SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR
Korkuluklara tutunup ünlüleri görmeye çalışanlar, seçebildikleri ünlüleri birbirlerine gösterdi. Kimisi de sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.
İzmir, Zafer Çika, Demet Akbağ, Magazin