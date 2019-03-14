14 Mart 2019, 14:28
»»

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Cenazesinde, Çileden Çıkaran Anlar

Sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine gelen ünlüleri görmek için korkuluklara tırmanan vatandaşlar pes dedirtti.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu pikap kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanacağı camiye getirildi.

ÜNLÜLERİ GÖRMEK İÇİN KORKULUKLARA TIRMANDILAR

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenaze törenine gelen ünlüleri görmek için vatandaşlar da cami avlusunun demir korkuluklarına tırmandı.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR

Korkuluklara tutunup ünlüleri görmeye çalışanlar, seçebildikleri ünlüleri birbirlerine gösterdi. Kimisi de sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Yılmaz Erdoğan, Babasının Tabutu Başında Fenalaşan Aliyi Teselli Etti

Demet Akbağın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Demet Akbağın Eşi Zafer Çikanın Ölümünde Yeni İddia: Aracın Lastiği Patlamış

Demet Akbağın Eşi Zafer Çikann Ölüm İlanında Dikkat Çeken Detay

Arda Turandan Duygusal Zafer Çika Mesajı!

Yakınları, Demet Akbağın Eşi Zafer Çikanın Cenazesini Teslim Aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşini Kaybeden Demet Akbağı Aradı

Demet Akbağın Eşi Zafer Çikanın Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu

Demet Akbağın Eşinin Hayatını Kaybettiği Trafik Kazasında Detaylar Ortaya Çıktı

Demet Akbağın Eşi Zafer Çika Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Demet Akbağın Eşi Zafer Çika Trafik Kazası Geçirdi!

Demet Akbağın Eşi Zafer Çika Kimdir?

İzmir, Zafer Çika, Demet Akbağ, Magazin


YORUMLAR (15)
ÜMİT 58 : cenazeye saygı bırakın şu şarlatanlıkları tabıkı böyle düşünenlere lafım allah rahmet eylesin
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
-: ÜLKENİN YARISI BOŞ GEREKSİZ İNSANLARDAN OLUŞUYOR .
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
++++++++++++++: buda yeni türedi resim çektirme peşindeki sıgır sürüsü
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
DÜRBÜNLÜ BEY: hiç birini tanımıyorum,hiçbirininde hayranı degilim.benim hayran olduğum dünyada tek kişi var,,o da rahmeten lil aalemiyn olan peygamberimizdir.gerisi hikaye.
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
MRT: Görgüsüz cahil insan topluluğu maalesef okuyanida okumayanida aynı konu akıl meselesi vicdan meselesi üstadım
Yayından Kaldır
9 1
Cevap yaz
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın