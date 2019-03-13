Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu

Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın da içerisinde bulunduğu araç, saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan Çika, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Demet Akbağ'ın 20 yıllık eşi Zafer Çika, dün İzmir'de trafik kazası geçirmişti. Çika'dan gece yarısı acı haber geldi. Zafer Çika'nın ölümü yakın dostlarını üzüntüye boğdu.

İşte ünlü isimlerin Zafer Çika hakkındaki yürek yakan paylaşımları...

BUSE TERİM

Ah canım Zafer Abicim be... Hala inanamıyorum, hala kabullenemiyorum. Seninle aynı sofraya oturmuş, sohbetini etmiş herkes seni çok severdi... Ne çok anımız var birlikte, daha yeni evimize gelecektin, çocukları görecektin...

GONCA VUSLATERİ

Kelimelerin hisleri tarif edemediği anlardan biri bu. Babamızı... Zafer Abimizi kaybettik... Allah rahmet eylesin... Çok üzgünüm... Çok...

SUNAY AKIN

Geceden de kara bir haber... Sevgili Zafer Çika bir trafik kazasında hayatını kaybetti... Sabırlar dilerim Demet Akbağ kardeşim, çok ama çok üzgünüm...





CAN YILMAZ

Zafer Çika'yı kaybettik. Başta eşi Demet Akbağ olmak üzere tüm sevenlerine sabır dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.

RIZA KOCAOĞLU

Ah Zafer abi güzel kalbin yüzünde bir gülücüktü her zaman Mekanın Cennet olsun huzur içinde yat Allah Demet ablaya Ali'ye sabır versin Başınız sağ olsun.

İBRAHİM BÜYÜKAK

Nurlar içinde yat Zafer Abim...

ECE USLU

Çok üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm! Başın sağ olsun Demet Akbağ, Zafer Çika ışıklar içinde uyusun, Allah rahmet eylesin

OKAN KARACAN

İşte bu hayatı yaşarken en zor anlar!!! Sevgili ağabeyim Zafer Çika... Allah rahmet eylesin... Paylaştıklarım var, yeri bende özel... Gürdal Tosun'un cenazesinde bana sarılması daha dün gibi hatırımda... Tecrübesiz kayıplara karşı yaşamayı bilmeyen bir genci teskin etme çabası, misafire olan düşkünlüğü, sayamayacağım daha yüzlerce insani özellikler değerli büyüğüm Demet Akbağ'a, Ali Çika'ya sabırlar diliyorum... Mekanı cennet olsun!

ÖNDER AÇIKBAŞ

BKM Mutfak'ta sahneye çıktığım yıllarda bir tek ikimizin bildiği kulağıma dediği delice güldüğümüz gizli bir şakamız vardı Zafer Abiyle... Sonra Alaçatı'da Şerefe Meyhane'ye komşu olduk, her gün öptük sarıldık birbirimize... Harbiden iyi adamdın Zafer Abi Allah mekanını cennet etsin...Güle güle abi...

MERT DAVRAN

Ah be Zafer Abi! Yolun ışık olsun... Hafızamızda hep ama hep güzel enerjin ve neşenle kalacaksın... Seni çok seviyorum! Allah Ali'ye, Demet Abla'ya ve geride kalanlara sabır versin...

ŞEBNEM ÇAPA

Çok üzgünüz, yolun ışıklarla dolsun sevgili Zafer... O her zaman gülen yüzünü,çocuk enerjini hiç unutmayacağız. Canım Aliciğim...Canım Demetciğim... Canım Sedefciğim... Allah sabırlar versin.

YEŞİM SALKIM

Dün geceden beri nasıl yazayım elim gitmiyor. Allah sabır versin tüm ailenize...Demetim'e Ali'ye Sedef'e tüm sevenlerine...Hep gülen abimiz nur içinde yat! Zafer Abimiz mekanın cennet olsun...

ÇELİK

Rabbim sabırlar versin...

EMEL MÜFTÜOĞLU

Hepimizin çok kıymetlisiydin sen güzel kalbinle esprilerinle asilliğinle canımız Demetimizin biricik zafer Çika'si içimizde yangınlar bıraktın... Zaferim nurlar içinde yat seni hiç unutmayacağız.

MERT FIRAT

İnanılır gibi değil! Zafer Çika, samimi, hoş sohbet, babacan, elinden her iş gelen ama sanki hiçbir şey biliyormuşcasına mütevazı dost,şahane baba, kusursuz eştir. Demet Akbağ'a, Ali'ye ve tüm sevdiklerine sabırlar diliyorum, mekanı cennet olsun, nur içinde uyusun.

BETÜL DEMİR

Ah Zafer Çika çok üzgünüm Allah rahmet eylesin, eşi Demet Akbağ,oğlu Ali Çika'ya ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.

ÖZGE ÖZBERK

Çok üzgünüm çok. Sabırların en büyüğünü diliyorum sevgili Demet Akbağ ve Ali'ye...

ALİ EYÜBOĞLU

İzmir Güzelbahçe'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Zafer Çıka'ya Allah'tan rahmet, eşi Demet Akbağ, oğlu ve yakınlarına sabır diliyorum.