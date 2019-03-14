14 Mart 2019, 10:36
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Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Ölümünde Yeni İddia: Aracın Lastiği Patlamış

Oyuncu Demet AKbağ'ın eşi Zafer Çika'nın hayatını kaybettiği kazada, aracın lastiğinin patladığı bu yüzden de kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığı iddia edildi.

Oyuncu Demet Akbağ'ı kahreden kaza haberi önceki akşam geldi. İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki 35 S 7580 plakalı cipin Narlıdere- Güzelbahçe mevkiinde şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralanan oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Zafer Çika'nın ölümü hakkında ortaya yeni iddialar da atılmaya başlandı.

ARACIN LASTİĞİ PATLADI

Kazayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmazken Takvim'in haberine göre; otomobil lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Zafer Çika, Çeşme'de toprağa verilecek.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Zafer Çika'nın hayatını kaybettiği kaza, önceki gün saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Havayolu ile İzmir'e gelen Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı Pick- Up ile Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktı.

Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan Pick-Up, ardından şarampole yuvarlandı.

EMNİYET KEMERİ TAKILI DEĞİLDİ

Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla karayoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı.

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İzmir, Çeşme, Demet Akbağ, Magazin, Güncel
Kaynak: Diğer


YORUMLAR (1)
MİRAN: başın sağolsun demet abla allah yardımcınız olsun mekanı cennet olsun :((((
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