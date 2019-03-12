Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çıka Trafik Kazası Geçirdi!

Usta oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı. 9 Eylül Hastanesine kaldırılan Çıka'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

SOLUNUMUNUN DURDUĞU İDDİA EDİLDİ

Çeşme otobanında yoldan çıkarak kaza geçiren Zafer Çika'nın, solunumunun durduğu iddia edilirken, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde müdahale edilerek kalbinin çalıştığı ve ameliyata alındığı öğrenildi.

DEMET AKBAĞ KİMDİR?

Demet Akbağ, Türk,sinema, tiyatro güldürü ve dizi oyuncusu.

23 Aralık 1959 yılında İzmir'de doğmuştur.Tiyatro kariyerine İzmir Atatürk Lisesi'nde okurken başlamıştır ünlü olması ise Yılmaz Erdoğan ile başrolü paylaştığı "Bir Demet Tiyatro" yıllarına isabet eder.Ayrıca "pişti" programında Hülya Avşar ve Beyazıt Öztürk'le beraber yorumculuk yapmıştır. BKM'nin en önemli yıldızlarından biridir. 2008 yılı itibariyle Kanal 1'de yayınlanan "Süper Aile" adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmaktadır.

1982 yılında tiyatroya amatör olarak başladı1983 yılında Gönül Ülkü- Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda profesyonel olduKent Oyuncuları, Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları, Deve Kuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi özel tiyatro topluluklarında çalıştı.Daha sonra BKM oyuncuları arasına geçti.