Demet Çobanoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR SARICAKAYA belediye başkan adayı olan Demet Çobanoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ESKİŞEHİR SARICAKAYA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Demet Çobanoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ESKİŞEHİR SARICAKAYA adayı Demet Çobanoğlu kimdir? BTP ESKİŞEHİR SARICAKAYA adayı Demet Çobanoğlu yüzde kaç oy aldı?

Demet Çobanoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR SARICAKAYA belediye başkan adayı olarak gösterilen Demet Çobanoğlu SARICAKAYA ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. SARICAKAYA ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Demet Çobanoğlu adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

ESKİŞEHİR SARICAKAYA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.