Demet ile Okan'ın Barışma Haberini Küçük Kızları Hira Kurt Verdi

Geçtiğimiz aylarda 6 yıllık evliliklerini bitiren Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinden sevindirici haber, küçük kızları Hira Kurt'tan geldi. Kurt sosyal medya hesabından, "Annem ile babam tatilde." dedi.

"ANNEM İLE BABAM TATİLE GİTTİ"

Geçtiğimiz aylarda 6 yıllık ilişkilerinin bitirerek, hayranlarını üzen Demet Akalın ve Okan Kurt çifti barıştı. Barışma haberini ise küçük kızları Hira Kurt'tan geldi. Kurt sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Annem babam tatile gitti. Havaalanındalar bana oyuncak alınca gelecekler." dedi.

HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Bircan Bali'nin iddiasına göre Demet Akalın ve Okan Kurt, Paris'e birlikte gitti. Bali'ye gelen bir fotoğrafta Akalın ve Kurt'un havaalanından birlikte geçtiği an yer aldı.