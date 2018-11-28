28 Kasım 2018, 22:53
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Demet ile Okan'ın Barışma Haberini Küçük Kızları Hira Kurt Verdi

Geçtiğimiz aylarda 6 yıllık evliliklerini bitiren Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinden sevindirici haber, küçük kızları Hira Kurt'tan geldi. Kurt sosyal medya hesabından, "Annem ile babam tatilde." dedi.

Geçtiğimiz aylarda 6 yıllık evliliklerini bitiren Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinden sevindirici haber, küçük kızları Hira Kurt'tan geldi. Kurt sosyal medya hesabından, "Annem ile babam tatilde." dedi.

"ANNEM İLE BABAM TATİLE GİTTİ"

Geçtiğimiz aylarda 6 yıllık ilişkilerinin bitirerek, hayranlarını üzen Demet Akalın ve Okan Kurt çifti barıştı. Barışma haberini ise küçük kızları Hira Kurt'tan geldi. Kurt sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Annem babam tatile gitti. Havaalanındalar bana oyuncak alınca gelecekler." dedi.

HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Bircan Bali'nin iddiasına göre Demet Akalın ve Okan Kurt, Paris'e birlikte gitti. Bali'ye gelen bir fotoğrafta Akalın ve Kurt'un havaalanından birlikte geçtiği an yer aldı.

Okan Kurt,Demet Akalın
28 Kasım 2018 Çarşamba 22:53



YORUMLAR (22)
ÖZGÜN ŞAHİN : Gündemde kalmak için herşey . Çok da tın . Millet geçim derdinde bunlar da şov
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HAHA: Kücük kizin sosyal medya safasimi var? Ve kullanabiliyor... aman tanrim cok güldüm
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NUR: Kac yasındakı okuma yazması varmı cocugun kucuk degılmıydı
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ROSE: Cok mutlu olun...
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77: Iki gunden beri acun ile şeymaya uzulmekten harso olduk bari bu haberle Turkiyem mutlu bir gece gecirsin ee bu kadarinida hakkediyor
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