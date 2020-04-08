Demet Öger: Türkiye ABD'den daha güvenli

Dünya jet sosyetesi ve Hollywood camiası tarafından yakından tanınan iş kadını Demet Öger, Amerika'daki şirketlerini Haziran ayına kadar askıya alıp Türkiye 'ye döndü. Öger, tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüs döneminde Türkiye'de olduğu için kendisinin şanslı olduğunu söyledi.





Kaynak: Snob Magazin