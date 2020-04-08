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Demet Öger: Türkiye ABD'den daha güvenli

Dünya jet sosyetesi tarafından yakından tanınan iş kadını Demet Öger, ABD'deki işlerini askıyı aldı. Türkiye'ye dönüp şu açıklamayı yaptı: Burada daha güvendeyim.

08.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:32
Demet Öger: Türkiye ABD'den daha güvenli

Dünya jet sosyetesi ve Hollywood camiası tarafından yakından tanınan iş kadını Demet Öger, Amerika'daki şirketlerini Haziran ayına kadar askıya alıp Türkiye 'ye döndü. Öger, tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüs döneminde Türkiye'de olduğu için kendisinin şanslı olduğunu söyledi.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Hollywood, Türkiye, Magazin
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