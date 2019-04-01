Demet Özdemir'den Rol Arkadaşı Can Yaman Hakkında Açıklama!

Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, rol arkadaşı Can Yaman'ın seyircisyi darp ettiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

"BANA LAF ATTI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demet Özdemir, "Bugün haberlerde "hayran" adı altında bahsi geçen kişi sete izinsiz girip hakaretler savurup uyarıldığı halde uzaklaşmamıştır... Kaydı kesip Can'ın kolundan tutup bana laf atmıştır. Can da sözde hayrandan kolunu kurtarmaya çaılışırken fotoğraf makinesi elinden düşmüştür." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Can Yaman'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 2. Sayfa programının haberine göre, Yaman rol aldığı 'Erkenci Kuş' dizisinin setinde de yeni bir kriz ortaya çıkardı.İddiaya göre, Anadolu Yakası'nda gerçekleşen çekimleri izleyen bir izleyicinin "Bu Demet Özdemir de Can Yaman'da ne buluyor?" demesi üzerine oyuncu çok sinirlendi ve elindeki fotoğraf makinesini seyirciye fırlattı. Ancak fotoğraf makinesi dizide rol alan yardımcı oyunculardan birinin başına geldi. Oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.