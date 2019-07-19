Demet Özdemir, göbek dansı performansıyla tam not aldı

Şimdilerde Erkenci Kuş dizisinde fırtınalar estiren Demet Özdemir, oyunculuk kariyerinden önce dansçılık yapmasının etkisiyle dans tutkusundan vazgeçemiyor. Arkadaşları ile gittiği Alaçatı'da eğlenirken yaptığı göbek dansıyla objektiflere yakalanan Özdemir, performansıyla sosyal medyayı salladı. Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterine hayat veren ve dizi sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir, oyunculuk kariyerinden önce bir dönem televizyon programlarında ve kliplerde dansçı olarak rol alıyordu.

O HABERLERE SON NOKTAYI KOYMUŞTU

Öte yandan, Erkenci Kuş dizisinin setinde tanışan bir süre sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Can Yaman ile beraber oturduğu evden çıkarılacağı haberlerine Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde son noktayı koymuştu. Demet Özdemir ve Can Yaman'ın geçtiğimiz günlerde Etiler Ulus'ta oturdukları evden zorla çıkarılacağı iddia edilmişti. Ev sahibinden kötü haber geldiği iddiaları dolanırken Özdemir, bu iddialara açıklık getirdi. İkilinin oturdukları evden çıkmak zorun kaldıkları haberlerini yalanlayan Demet Özdemir, şu açıklamayı yapmıştı: ''Böyle bir şey söz konusu değil. Ben evimde tek yaşıyorum. Evimin satışa çıkması gibi bir durum yok. Bu haberler tamamen asılsızdır. Haberler baştan aşağı yalan ve gerçeklerle ilgisi yok''