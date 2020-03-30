Demet Özdemir ile Yaman Taciroğlu aşkı kısa sürdü

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Peysan Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Taciroğlu geçen şubat ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak çiftin mutluluğu çok kısa sürdü. Cemiyetin ünlü modacısı Nedret Taciroğlu'nun oğlu olan Yaman Taciroğlu'nun yoğun iş mesaileri, Demet Özdemir'in de sürekli sette olması aşıkların arasını açmış.







Kaynak: Snob Magazin