Demet Özdemir, Rol Aldığı Dizinin Setinde Göbek Attı

Rol arkadaşı Can Yaman ile aşk yaşayan ve aynı dizide rol alan Demet Özdemir, sette göbek attı. İzleyenlerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen güzel oyuncu, ettiği dansla kendinden geçti.

KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞDI

Oyuncu olmadan önce profesyonel dansçılık yapan Özdemir, öyle bir oynadı ki videosu sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Demet Özdemir'e binlerce beğeni ve yorum geldi.

YILLAR ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLMUŞTU

Yıllar önce Ayşe Dinçer adlı şarkıcının Tiki tak tak isimli şarkısına çekilmiş bir klipte dans ederken görülen Özdemir'in o görüntüleri büyük bir ilgi uyandırmıştı.