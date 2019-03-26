26 Mart 2019, 17:23
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Demet Özdemir, Rol Aldığı Dizinin Setinde Göbek Attı

Erkenci Kuş dizisinin yıldız oyuncusu Demet Özdemir sette göbek attı. Özdemir'in eğlenci anlarına çevredikiler de eşlik etti.

Rol arkadaşı Can Yaman ile aşk yaşayan ve aynı dizide rol alan Demet Özdemir, sette göbek attı. İzleyenlerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen güzel oyuncu, ettiği dansla kendinden geçti.

KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞDI

Oyuncu olmadan önce profesyonel dansçılık yapan Özdemir, öyle bir oynadı ki videosu sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Demet Özdemir'e binlerce beğeni ve yorum geldi.

YILLAR ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLMUŞTU

Yıllar önce Ayşe Dinçer adlı şarkıcının Tiki tak tak isimli şarkısına çekilmiş bir klipte dans ederken görülen Özdemir'in o görüntüleri büyük bir ilgi uyandırmıştı.

Magazin



YORUMLAR (9)
BİR SEZON DAHA OYNATACAKLAR: Kız ekmek parasını çıkaracağı için çok sevindi.
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DÜRBÜNLÜ: erkekler saçını neden baglar sebebi nedir.?
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123: Bu kızımız zaten flash tvde göbek atandı
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MAYKIL: Geçmişine bakın zaten göbek atılıyordu yeni bir sey değil
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XFB: Bu diziyi izleyen varmi acaba varsa orda toplum bitmis demektir tam bi a salak dizi
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