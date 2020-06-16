Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı

Seyahat yasaklarının kalkmasının ardından pek çok ünlü gibi soluğu tatilde alan Demet Özdemir, teknede çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımına adeta beğeni yağdı.

16.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:01

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için kendisini evine kapanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren seyahat yasaklarının kalkmasının ardından güzel oyuncu, pek çok ünlü gibi soluğu tatilde aldı.

Tatil için Ege'yi tercih eden Demet Özdemir, kalabalıktan uzak kalmak için yakın arkadaşlarıyla birlikte tekne kiraladı. Özdemir, tatilden karelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

TEKNE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Demet Özdemir, teknede çekildiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Etiketler: Demet Özdemir, Tv8, Magazin, Haber
Yorumlar (23)
DOĞRUCU DAVUD: fiziğini kime göstermek istiyor, sevgilisi zaten yakınen görüyor, böyle poz vermenin anlamı nedir
Cevap Yaz 0 1
ONBAŞI: Başka dikşın''cılarıda mı var piyade abi ?
0 0
PİYADE: eski manitalarına :d
0 1
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