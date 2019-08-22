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Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım aşk yaşadıkları iddialarını yalanladı

Bodrum'da samimi şekilde görüntülendiği için aşk yaşadıkları konuşulan Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım sosyal medya hesaplarından aşk iddialarını yalanladı.

22.08.2019 11:06
Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım aşk yaşadıkları iddialarını yalanladı

Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir yakın zaman önce Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım'la Bodrum'da samimi şekilde görüntülendi. Günlerdir haklarında 'Aşk yaşıyor' iddiaları çıkan çift sosyal medya hesaplarından peş peşe açıklama yaparak haberleri yalanladı.

HAVUZ BAŞINDA GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Demet Özdemir, önceki gün Bodrum-Yalıkavak'taki evinin havuz başında Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti. Habercileri fark edince birbirinden uzaklaşan ikili, aynı gün geç saatlerde yine havuz başında bir araya geldi. İkilinin bu yakınlaşması ise 'Aşk mı yaşıyorlar?' sorularını beraberinde getirdi.

"SOHBET ETTİK AMA EVDE BAŞ BAŞA DEĞİLDİK"

Kısa sürede haklarında birçok haber yapılan oyuncu ikili, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak iddiaları yalanladı. İlk açıklamayı yapan Demet Özdemir "Birçok şey yazıldı, çizildi, bugün çıkan haberlerde sonra açıklama yapmak zorunda hissettim. Kaan ile arkadaşız, aramızda bir şey yok, fotoğraflar da sohbet sırasında çekilmiş fotoğraflar. Sohbet ederken ikimizdik ama yazıldığı gibi evde baş başa da değildik. Çok uzun zamandır hayal ettiğim tatili yapıyorum, arkadaşlarımın, dostlarımın, ailemin gelip gittiği... Uzun çalışma temposunun yükünü attığım... Dinlenmeye biraz daha yeni güzel projelere enerji toplamak için" dedi.

"DEMET BENİM ARKADAŞIMDIR"

Özdemir'den sonra Kaan Yıldırım da "Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Demet Özdemir benim arkadaşımdır." şeklinde paylaşım yaptı.

Aşk yaşadıkları söylenen Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım BodrumAşk yaşadıkları söylenen Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım Bodrum'da görüntülendi

Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım aşk yaşadıkları iddialarını yalanladı

Demet Özdemir, Bora Füzesi, Bodrum, Magazin

YORUMLAR (5)
ASABİ: DEMİREL BOĞAZKÖPRÜSÜNÜ ÖZAL FATİH SULTANMEHMETİ YAPTI GEÇİŞ ÜCRETİ 8 LİRA ONLAR YANDAŞLARA YAVUZ SELİM ORHANGAZİYİ YAPTIRDI MİLLETİ 60. . . 70 E GEÇİRİYORLAR İZMİRE GİTMEK İÇİN PARALI YOLDAN UÇAK BİLETİNDEN FAZLA PARA ÖDEMEK GEREKİYOR YAKINDA TÜM İHTİŞAMIYLA PARALI ÇANAKKALE KÖPRÜ VE OTOYOLU AÇILACAK VATANDAŞA BURADANDA GEÇİRECEKLER
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SABIR: ulan oynaşıyonuz oynaşıyonuz sonra yok bişey diyonuz ne güzel dünya be
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DERİN GÖLGE: YAV HE HE HE YEMEYİN BİZİ NE HALT YİYORSANIZ YİYİN BİZE NE
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KANDIRIKÇI: NE ÇOK HABER OLDUN SEN YA BÖYLE YILLARDIR SENİN SAÇMALIKLARINI GÖRDÜK!
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CAVİT: baktılar can yamanla ikisi o kadar reklam yaptırdılar yemedi halk ilgilenmiyor şimdide böyle reklam yapmaya çalışıyor ancak tutmadı halk bu diziyi ve bu oyuncuyu bi tarafınıda yırtsa bi nane çıkmaz bu işten
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