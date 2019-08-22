Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım aşk yaşadıkları iddialarını yalanladı

Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir yakın zaman önce Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım'la Bodrum'da samimi şekilde görüntülendi. Günlerdir haklarında 'Aşk yaşıyor' iddiaları çıkan çift sosyal medya hesaplarından peş peşe açıklama yaparak haberleri yalanladı.

HAVUZ BAŞINDA GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Demet Özdemir, önceki gün Bodrum-Yalıkavak'taki evinin havuz başında Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti. Habercileri fark edince birbirinden uzaklaşan ikili, aynı gün geç saatlerde yine havuz başında bir araya geldi. İkilinin bu yakınlaşması ise 'Aşk mı yaşıyorlar?' sorularını beraberinde getirdi.

"SOHBET ETTİK AMA EVDE BAŞ BAŞA DEĞİLDİK"

Kısa sürede haklarında birçok haber yapılan oyuncu ikili, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak iddiaları yalanladı. İlk açıklamayı yapan Demet Özdemir "Birçok şey yazıldı, çizildi, bugün çıkan haberlerde sonra açıklama yapmak zorunda hissettim. Kaan ile arkadaşız, aramızda bir şey yok, fotoğraflar da sohbet sırasında çekilmiş fotoğraflar. Sohbet ederken ikimizdik ama yazıldığı gibi evde baş başa da değildik. Çok uzun zamandır hayal ettiğim tatili yapıyorum, arkadaşlarımın, dostlarımın, ailemin gelip gittiği... Uzun çalışma temposunun yükünü attığım... Dinlenmeye biraz daha yeni güzel projelere enerji toplamak için" dedi.

"DEMET BENİM ARKADAŞIMDIR"

Özdemir'den sonra Kaan Yıldırım da "Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Demet Özdemir benim arkadaşımdır." şeklinde paylaşım yaptı.