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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç birlikte görüntülendi

Erkenci Kuş dizisindeki rol arkadaşı Can Yaman ile adı uzun süre aşk dedikodularına karışan Demet Özdemir, Yağmur Tanrısevsin'den ayrılan Oğuzhan Koç ile görüntülendi.

26.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:36

Son zamanlarda Erkenci Kuş dizisinde başrolü paylaştığı Can Yaman'la uzun süredir aşk yaşadığı iddia edilen Demet Özdemir sürpriz bir isimle objektiflere yakalandı.

MEKANDA SAMİMİ ŞEKİLDE EĞLENDİLER

Üç buçuk yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'den geçtiğimiz ay ayrılan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in bu görüntüler sonrası aşk yaşadığı haberleri gündemine bomba gibi düştü. Demet Özdemir dün gece, Oğuzhan Koç ile Emirgan'da bir mekanda samimi şekilde eğlendi. İkiliye Demet Özdemir'in stil danışmanı Rutkay Öziş de eşlik etti.

TAKSİDEN İNİP ARABAYA BİNDİ

TV100'de yayınlanan Magazin Hattı'nın haberine göre çıkışta beraber görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrı ayrı araçlarla mekandan ayrıldı. Özdemir, yolda taksiden inip Oğuzhan Koç'un aracına bindi. İkili beraber Beykoz'daki Acarkent Sitesi'ne giriş yaptı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç birlikte görüntülendi

Erkenci Kuş Dizisi, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Can Yaman, Magazin


HABER YORUMLARI (9)
ÇAPKIN KIZ ASLI:RAHAT BIRAKIN İNSANLARI HAYATLARINI YAŞASINLAR. PARALARI VAR ONLAR İÇİP EĞLENMEYECEKDE SEVGİLİ YAPIP SEVGİLİ DEĞİŞTİRMEYECEKDE KİM YAPACAK. İMKANIM OLSA HER GECE PARTİ YAPAR YENİ SEVGİLİ BULURUM.
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YAKUP:maaşallah sübhanallah barekallah
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KAMU ADINA:Oğuzhan model yükseltmiş :)
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AA:bu kızında takılmadığı ünlü kalmadı
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123:her koyun kendi bacağından asılır . . .
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REVAA:ee noolmuş eğlenmek onlarında hakkı. . siizn başka işiniz yokmu milletin hayatını irdeliosnz?
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BANA REVAA:TAKILAK MI
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12345:OĞUZHAN BOŞVER BUNU ÖNCEKİ SAHİPLERİ HOR KULLANMIŞTIR BAK SON SAHİBİ SEN OLURSUN SENDE KALIR
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AÇ:BİZE NE Kİ?
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