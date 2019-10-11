Demet Özdemir yeni sezonda İbrahim Çelikkol ile partner oldu

Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde yakışıklı oyuncu Can Yaman ile partner olan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından yeni dizi dizi ile anlaştı. Özdemir, Evim dizisinde yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol ile partner oldu.

CAN YAMAN GİTTİ İBRAHİM ÇELİKKOL GELDİ

Rol arkadaşı Can Yaman'la hakkında sürekli aşk iddiaları çıktığı için gündemden düşmeyen Demet Özdemir, Instagram hesabından hayranlarına yeni dizi müjdesini verdi. Özdemir, yakında başlayacak olan Evim dizisi için İbrahim Çelikkol ile kamera karşısına geçti. Evim dizisinde başrolleri paylaşacak İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir'den ilk kareler geldi.

Dizide İbrahim Çelikkol Mehdi, Demet Özdemir ise Zeynep karakterine hayat verecek. Özdemir, Çelikkol ile çektirdikleri fotoğrafları "Hayırlı olsun hepimize o zaman" notuyla paylaştı.

EVİM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizide, hayatın baştan kötü davrandığı bu iki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak ve zorlu bir aşkın efsanesini yazacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır. "Evim" dizisinin senaryosunu Eylem Canpolat kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor. Dizinin TV8 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.