Demet Sağıroğlu, Sahne Aldığı İlk Gün Kayahan'dan Siyah Çelenk Aldığını Söyledi

90'lar popunun yıldızı Demet Sağıroğlu, Suat Kavukluoğlu'nun NTV Radyo'daki 'Müzik Defteri' programına konuk oldu. Kariyerine Kayahan'a vokalistlik yaparak başlayan Sağıroğlu, ilk solo sahne performansı sorulunca unutamadığı bir anısını anlattı.

"İLK ALBÜMÜNÜ BEN YAPACAĞIM"

Başarılı sanatçı müzik yıllarındaki ilk unutulmaz deneyimini şöyle anlattı: ''Kayahan, müzikteki babamdı. Bir gün 'İlk albümünü ben yapacağım' dedi. Ondan bir tarih istedim, söz aldım. Sehpaya çizik attı. O tarih geldi, çattı. Ama ortada albüm yok.

"SEHPA DEĞİŞTİ"

"Kayahan abi ama bu tarihte söz vermiştiniz, sehpaya çizik attınız' dedim. ' Sehpa değişti' dedi.

"BEN GİDİYORUM ABİ"

Şehrazat ve Uzay Heparı' dan da albüm teklifi gelmişti. ' O halde ben gidiyorum Kayahan abi' dedim. Bana küstü.

Solo sahne performansı yapmaya başladım. Kayahan'ı da davet ettim. Mekana siyah çelenk gönderdi. Çelengin üzerine bütün müzisyenlerin adını yazdırmıştı, benim adım en alttaydı.''