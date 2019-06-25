Demet Şener ile Cenk Küpeli evliliğinde yeni gelişme: ''Ben yandım oğlun yanmasın''

Demet Şener , 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay 'dan sancılı boşanma sürecinin ardından 4 Mart 2019'da boşandı. 21 Haziran akşamı da 2.5 aylık sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi. Fakat nikaha damadın anne ve babası Oya ve Avni Küpeli'nin katılmadığı ise gözlerden kaçmadı. İddialara göre Kutluay nikah öncesi baba Avni Küpeli'yi aradı.

ANNE VE BABASI NİKAHA KATILMADI

Sporcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener, 11 yıllık ilişkilerini 2.5 yıllık bir boşanma davası sonucu noktaladı. Bu süre zarfında Kutluay sık sık sevgilisi olduğu bilinen Edwina Sponza ile gündeme gelirken Şener ise iş insanı Cenk Küpeli ile yeni bir aşka yelken açtı. Demet Şener, iki buçuk aylık birlikteliğin ardından Küpeli ile dünyaevine girdi. Ancak çiftin en mutlu gününde damadın anne ve babası yoktu. Bu durum akıllara, Demet Şener'in istenmeyen gelin olduğunu getirdi.

'' KÜS DEĞİLİZ, KIRGINLIK OLDU''

Konuyla ilgili 2. Sayfa programına canlı bağlanarak açıklamalarda bulunan Küpeli;''Evleneceğimizi aileme 3 gün kala söyledim. Daha önce haber vermem gerekiyordu. Bu sebeple katılmadılar. Küs değiliz, ama kırgınlık oldu. 'Niye son anda söylüyorsun, birbirinize biraz daha süre tanısaydınız' diye tepki verdiler. Demet, anne ve babamla henüz tanışmadı. Ama ailem evliliğe ve Demet'e karşı değil.'' dedi.

''DEMET HAMİLE DEĞİL''

Demet Şener ile ailesinin henüz bir araya gelmediğini belirten Cenk Küpeli,''Ailemi ve Demet'i en kısa sürede bir araya getireceğim. Aslında Demet de annem gibi düşünmüştü. 'Biraz bekleyelim' demişti. Ama ben bir an evvel nikah masasına oturmak istedim. Bu arada eşim hamile değil. Kısmetse bebek isteriz tabii.'' ifadelerini kullandı.

BABA AVNİ KÜPELİ, İBRAHİM KUTLUAY'IN ARKADAŞI

Çiçeği burnunda çiftin nikahı ile ilgili meydana gelen olayların ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Küpeli'nin babasının basketbol yorumcusu Avni Küpeli'nin eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile arkadaş olduğu ortaya çıktı. Kutluay ile Avni Küpeli'nin nikah öncesi telefonla görüşme yaptıkları ve İbrahim Kutluay'ın,''Ben yandım oğlun yanmasın'' dediği öne sürüldü.