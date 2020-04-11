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Demet Şener'in doğum günü pastasındaki detay dikkat çekti

İki çocuk annesi eski manken Demet Şener, bugün 43 yaşına bastı. Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan Şener, yeni yaşını eşi Cenk Küpeli ve çocuklarıyla birlikte pasta keserek kutladı.

11.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:32
Demet Şener'in doğum günü pastasındaki detay dikkat çekti

Doğum günü tebriklerini kabul eden Demet Şener, "Doğum günümde en sevdiklerimle beraberim. Hayatın en güzel hediyesi... Ne mutlu bana! Sağlıklı, huzurlu, mutlu nice güzel yaşlara... Sizleri de çok seviyorum... İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Pastanın üzerindeki aile fotoğrafı dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler: Demet Şener, Magazin
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