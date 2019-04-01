Demet Şener'in Yeni Sevgilisi Cenk Küpeli'nin Nişanlı Olduğu İddia Edilen Alev Gezer'den Açıklama Geldi

İbrahim Kutluay'dan geçtiğimiz aylarda boşanan Deme Şener'in "Çok aşığım" dediği yeni sevgilisi Cenk Küpeli'nin nişanlı olduğu iddia edilmişti. Küpeli'nin nişanlı olduğu iddia edilen Alev Gezer konuyla ilgili açıklama yaptı.

NİŞANLI OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

İbrahim Kutluay ile uzun boşanma sürecini atlatan Demet Şener, geçen hafta "Çok aşığım" diyerek iş insanı Cenk Küpeli ile ilişki yaşadığını açıklamıştı. Londra tatiline çıkan aşıklar, birlikte romantik bir fotoğraf da paylaştı. Ancak eski bir basketbolcu olan Cenk Küpeli'nin başka bir kadınla nişanlı olduğu yönünde bomba bir iddia ortaya atıldı. Küpeli'nin, diyetisyen Alev Gezer ile altı yıldır ilişki yaşadığı, üç yıldır da nişanlı olduğu konuşuluyor.

CENK KÜPELİ VE ALEV GEZER'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Bu haberler sonrası Cenk Küpeli ve Alev Gezer'den açıklama geldi. Alev Gezer ''5 yıldır beraberdik, nişanlı değildik'' derken Cenk Küpeli de ''Kimseyle nişanlanmadım'' diyerek iddiaları yalanladı.