21.06.2019 20:43
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Demet Şener, iş adamı Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi

Basketbolcu İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener, ikinci kez nikah masasına oturarak iş adamı Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi.

Demet Şener , sevgilisi Cenk Küpeli ile dünya evine girdi. Şener, eski eşi İbrahim Kutluay 'dan olaylı bir şekilde boşanmıştı. Eski manken, geçtiğimiz aylarda iş insanı Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şener, ikinci kez nikah masasına dün akşam bir otelde oturdu.

İTALYA'DA BALAYI YAPACAK

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 'ın kıydığı nikahta Demet Şener 'in şahidi Beyhan Bağış, Cenk Küpeli 'nin şahidi Lal Cander oldu. 30 kişilik düğünde ünlü mankenin gelinlik tercihi Eda Güngör olurken, Cenk Küpeli özel dikim damatlık giydi. Ünlü çift İtalya 'da balayı yapacak.?

Demet Şener, iş adamı Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi
İbrahim Kutluay , Demet Şener , Cenk Küpeli , Magazin

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