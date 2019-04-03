Demet Şener ve Cenk Küpeli El Ele Görüntülendi

İbrahim Kutluay'la sıkıntılı bir boşanma süreci geçiren manken Demet Şener, eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti, dün ilk kez el ele görüntülendi.

Uçankuş'un haberine göre; bir mekandan çıkarken görüntülenen aşıklar, kameraların önüne el ele çıkarak deyim yerindeyse düşman çatlattı.

İDDİALARI DUYMAMAZLIKTAN GELDİLER

Geçtiğimiz günlerde Demet Şener'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli'nin nişanlı olduğu iddia edilmişti. Cenk Küpeli cephesi bu iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Muhabirler, Demet Şener ve Cenk Küpeli çiftine hakkında çıkan iddiaları hatırlattı. Ünlü çift, haklarında çıkan iddiaları duymamazlıktan geldi ve araçlarına binerek gözlerden kayboldu.