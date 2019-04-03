03 Nisan 2019, 09:25
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Demet Şener ve Cenk Küpeli El Ele Görüntülendi

Yakın zaman önce Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlayan Demet Şener, sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi. Kameraları gören çift, samimi halleriyle adeta düşman çatlattı.

İbrahim Kutluay'la sıkıntılı bir boşanma süreci geçiren manken Demet Şener, eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti, dün ilk kez el ele görüntülendi.

Uçankuş'un haberine göre; bir mekandan çıkarken görüntülenen aşıklar, kameraların önüne el ele çıkarak deyim yerindeyse düşman çatlattı.

İDDİALARI DUYMAMAZLIKTAN GELDİLER

Geçtiğimiz günlerde Demet Şener'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli'nin nişanlı olduğu iddia edilmişti. Cenk Küpeli cephesi bu iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Muhabirler, Demet Şener ve Cenk Küpeli çiftine hakkında çıkan iddiaları hatırlattı. Ünlü çift, haklarında çıkan iddiaları duymamazlıktan geldi ve araçlarına binerek gözlerden kayboldu.

Magazin



YORUMLAR (7)
ACİK SÖZ: Hic degismeyen Kural su : Azicik ünlü ol . . azicik paran olsun . . . ! Rota yüzseksen derece sapitiyor. Bir onunla ! Bir bununla olmadi bari bir de sununla . . . lästik patlamadan bir daha degistirelim Bari
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ÖMER: Mademki kadın özgürce yeni eş bulma denemeleri yapıyor ve başarıyor o zaman milyon dolarlık boşanma cezalarına ve ebedi nafakalara ne gerek var?
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ADAMLIK NE ARAR SİZDE: adam yanında emanet gibi duruyor
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BUKET: çok yakışmışlar
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JÜL SEZAR: gecenlerde 73 yasındakı emel sayın eskı arkadası ıle yemek yemıs. ask yasamamız mumkun degıl sadece arkadasız demstı o geldı aklıma. ınsanların bellı yastan sonra unlu de olsa bıraz daha yasına uygun davranması gerekır bence
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