Demet Şener ve Cenk Küpeli, alışveriş merkezinde öpüşürken görüntülendi

Eski manken Demet Şener, geçtiğimiz Haziran ayında eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aile arasında düzenlenen törenle nikah masasına oturdu. Çift, önceki gün bir alışveriş merkezinde öpüşürken kameralara yakalandı.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Nişantaşı'ndaki alışveriş merkezine gelen Demet Şener ve Cenk Küpeli, el ele alışveriş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarını fark eden çift, etraftaki bakışlara aldırmadan sarmaş dolaş oldukları yürüyen merdivende öpüştü. Çiftin aşka geldikleri anlar ise kameralara yansıdı.

DÜĞÜNDE GİYDİĞİ SMOKİNİN BORCU BAŞINA DERT OLMUŞTU

Ani bir kararla Demet Şener'le evlenen Cenk Küpeli'nin nikahta giydiği smokinin parasını hala ödemediği ortaya çıkmıştı. Küpeli'nin smokin aldığı mağazanın sahibi konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Ödeme için birkaç kez '9 bin 350 TL'yi ne zaman ödeyeceksiniz Cenk Bey?' diye aramamıza rağmen, 'Bu para benim için önemli değil, öderim birkaç gün sonra' diye konuştu. Ancak yaklaşık 5 aydır Cenk Küpeli bize olan borcunu ödemekten kaçınıyor" demişti. Cenk Küpeli ise çıkan haberlerin ardından borcunu yatırmıştı.