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Demet Şener ve Cenk Küpeli, alışveriş merkezinde öpüşürken görüntülendi

Ünlü manken Demet Şener, geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına oturduğu Cenk Küpeli ile gittiği alışveriş merkezinde aşka geldi. Alışveriş yapmaya gelen çift, bir ara yürüyen merdivenlerde öpüştü.

21.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:57

Eski manken Demet Şener, geçtiğimiz Haziran ayında eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aile arasında düzenlenen törenle nikah masasına oturdu. Çift, önceki gün bir alışveriş merkezinde öpüşürken kameralara yakalandı.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Nişantaşı'ndaki alışveriş merkezine gelen Demet Şener ve Cenk Küpeli, el ele alışveriş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarını fark eden çift, etraftaki bakışlara aldırmadan sarmaş dolaş oldukları yürüyen merdivende öpüştü. Çiftin aşka geldikleri anlar ise kameralara yansıdı.

DÜĞÜNDE GİYDİĞİ SMOKİNİN BORCU BAŞINA DERT OLMUŞTU

Ani bir kararla Demet Şener'le evlenen Cenk Küpeli'nin nikahta giydiği smokinin parasını hala ödemediği ortaya çıkmıştı. Küpeli'nin smokin aldığı mağazanın sahibi konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Ödeme için birkaç kez '9 bin 350 TL'yi ne zaman ödeyeceksiniz Cenk Bey?' diye aramamıza rağmen, 'Bu para benim için önemli değil, öderim birkaç gün sonra' diye konuştu. Ancak yaklaşık 5 aydır Cenk Küpeli bize olan borcunu ödemekten kaçınıyor" demişti. Cenk Küpeli ise çıkan haberlerin ardından borcunu yatırmıştı.

Demet Şener ve Cenk Küpeli, alışveriş merkezinde öpüşürken görüntülendi

Demet Şener, Cenk Küpeli, Küpeli, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
SİMLİ: TİYATRO İZLEMEYE GİTMEYE GEREK YOK. MALZEME ÇOOOK PİYASADA
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GICIK: Azcık reklam lazım. gözden uzak kaldık ya
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ASLI: EVLİ KARI KOCA KARI KOCA İSTEDİKLERİ YERDE ÖPÜŞÜRDE SEVİŞİRDE SİZE NE KİME NE. YOKSA SİZ HALA LEYLEKLER TARAFINDAN GETİRİLDİĞİNİZE Mİ İNANIYORSUNUZ?????????
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.: ayıp be
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KAPORTACI HASAN: edep yahu mahrem gizlidir yorum yapan oz aman sende alenen herşey yaap yakışıyormu
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XXX: EDEP YAHU EDEP BOYU KADAR BAŞKASINDAN ÇOCUKLARI VAR
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VATANDAŞ: eviniz yokmu. evde ne yaparsanız yapın. isterseniz amuda kalkın. çokta tın.
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GECELERİN YARGICI: SAKİN OL VATANDAŞ :)
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