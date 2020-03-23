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"Evde kal" çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi

Koronavirüse karşı günlerdir sosyal medya hesaplarından "Evde kal" çağrısında bulunan eski eşler Demet Şener ve İbrahim Kutluay, kendi çağrılarına uymayarak eşleriyle aynı sahilde yürüyüş yaptılar.

23.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:58

Çin'den dünyaya yayılan ve 14 binden fazla can alan koronavirüs, Türkiye'ye de sıçradı. Şimdiye kadar Türkiye'de 30 kişinin hayatını kaybettiği salgından dolayı harekete geçen ünlü isimler sosyal medya hesaplarından "Evde kal" çağrısında bulundu. Ancak Instagram hesaplarından çağrıda bulunan İbrahim Kutluay ve Demet Şener, kendi yaptıkları çağrıya uymayarak soluğu sahil kenarlarında aldı.

"SPORUMUZU YAPIP HEMEN DÖNECEĞİZ"

Sahili eşi Cenk Küpeli'yle el ele turlayan Demet Şener "evde kal" uyarılarına rağmen neden dışarı çıktıkları sorusuna "Sporumuzu yapıp hemen döneceğiz" yanıtını verdi. Olaylı bir şekilde boşandığı eski Eşi Şener'in de olduğu Arnavurtköy'de yürüyüş yaparken görüntülenen İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, havanın güzel olmasını fırsat bilen binlerce kişi gibi kendilerini sokağa atan ikili, sorulara yanıt vermekten kaçındı.

EVLİLİKLERİ İHANET YÜZÜNDEN BİTTİ

2005 yılında nikah masasına oturan ve iki çocukları olan İbrahim Kutluay ve Demet Şener, 11 yıllık evliliklerini ihanet nedeniyle bitirdi. Demet Şener'i Edvina Sponza ile aldatan İbrahim Kutluay, evliliğini bitirdikten sonra da ilişkisine kaldığı yerden devam etti.

Demet Şener - Cenk Küpeli
İbrahim Kutluay - Edvina Sponza
’Evde kal’ çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi

Kaynak: Diğer

Haberin Videosu :

Eski manken Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde!
Etiketler : İbrahim Kutluay, Cenk Küpeli, Demet Şener, Magazin

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Yorumlar (4)
GERÇEK:AYNI BİRİNE BAKIP ÇIKACAĞIM DER GİBİ YAPMIŞLAR çokta tın ama başkalarının hayatı bir diğerine bağlı olduğu için sorumsuz vurdumduymaz bir davranış mecbur değilsen çıkma kardeşim
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DOĞRUSU:Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.
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MERVE:SPORUMUZU YAPIP HEMEN DÖNECEĞİZ. tebrikler. Zihniyetinize vurdumduymazlığınıza pes. Eminim evinin bahçesi ve manzarası spor yapman için uygundur.
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YUSUF D.:Yanlış anlamışsınız kardeşim. . herkes evde kalsın ki dışarıda rahatça dolaşalım demek istemişler :)
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