’Evde kal’ çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi

Çin'den dünyaya yayılan ve 14 binden fazla can alan koronavirüs, Türkiye'ye de sıçradı. Şimdiye kadar Türkiye'de 30 kişinin hayatını kaybettiği salgından dolayı harekete geçen ünlü isimler sosyal medya hesaplarından "Evde kal" çağrısında bulundu. Ancak Instagram hesaplarından çağrıda bulunan İbrahim Kutluay ve Demet Şener, kendi yaptıkları çağrıya uymayarak soluğu sahil kenarlarında aldı.

"SPORUMUZU YAPIP HEMEN DÖNECEĞİZ"

Sahili eşi Cenk Küpeli'yle el ele turlayan Demet Şener "evde kal" uyarılarına rağmen neden dışarı çıktıkları sorusuna "Sporumuzu yapıp hemen döneceğiz" yanıtını verdi. Olaylı bir şekilde boşandığı eski Eşi Şener'in de olduğu Arnavurtköy'de yürüyüş yaparken görüntülenen İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, havanın güzel olmasını fırsat bilen binlerce kişi gibi kendilerini sokağa atan ikili, sorulara yanıt vermekten kaçındı.

EVLİLİKLERİ İHANET YÜZÜNDEN BİTTİ

2005 yılında nikah masasına oturan ve iki çocukları olan İbrahim Kutluay ve Demet Şener, 11 yıllık evliliklerini ihanet nedeniyle bitirdi. Demet Şener'i Edvina Sponza ile aldatan İbrahim Kutluay, evliliğini bitirdikten sonra da ilişkisine kaldığı yerden devam etti.

Demet Şener - Cenk Küpeli

İbrahim Kutluay - Edvina Sponza

Kaynak: Diğer

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