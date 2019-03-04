Demet Şener ve İbrahim Kutluay Anlaşmalı Olarak Boşandı

Çekişmeli boşanma davası istinaf mahkemesinde olan eski manken Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay anlaşmalı olarak 40 dakikada boşandı

Normal duruşma saati dışında sabah saat 08.30 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen çift, basına görünmemek için mahkeme kaleminde boşandı.

40 DAKİKADA BOŞANDILAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre 11 yıldır evli olan Demet Şener ve İbrahim Kutluay çifti bugün boşandı. Çiftin boşanma davasının duruşması 40 dakika sürdü.

"EVET BOŞANDIK"

Mahkeme kaleminden ilk çıkan İbrahim Kutluay oldu. Basın mensuplarının ''Boşandınız mı?'' sorusuna Kutluay, "Evet boşandık" dedi. Demet Şener ise açıklama yapmak istemedi. Çift açıklama yapmadan hızlıca adliyeden ayrı ayrı çıktı.

NE OLMUŞTU?

Eski manken Demet Şener 11 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'a Eylül 2016'da boşanma davası açmıştı. Nedeni; İbrahim Kutluay'ın kendisine ihanet etmesiydi.