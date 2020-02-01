Demet Şener: Yeni markamızı önümüzdeki ay piyasaya çıkartacağız

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de Cup Of Joy'da kahve içip koyu bir sohbete oturan ikili, daha sonra AVM'de el ele gezip reyonlardaki ürünleri inceleyip alışveriş turuna çıktı.
'Telif nedeniyle son gün söyleyeceğiz'
Kendilerine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Şener, "Yeni markamızı önümüzdeki ay piyasaya çıkartacağız. Şimdilik ismi gizli tutuyoruz. Telif hakları nedeniyle son güne kadar söylemeyeceğiz" diyerek alışverişlerini noktalayıp araçlarını teslim aldıktan sonra AVM'den ayrıldılar.