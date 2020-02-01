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Demet Şener: Yeni markamızı önümüzdeki ay piyasaya çıkartacağız

Geçtiğimiz sene iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine giren eski manken Demet Şener, önceki gün eşiyle birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı

01.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:41Demet Şener: Yeni markamızı önümüzdeki ay piyasaya çıkartacağız

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de Cup Of Joy'da kahve içip koyu bir sohbete oturan ikili, daha sonra AVM'de el ele gezip reyonlardaki ürünleri inceleyip alışveriş turuna çıktı.

'Telif nedeniyle son gün söyleyeceğiz'

Kendilerine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Şener, "Yeni markamızı önümüzdeki ay piyasaya çıkartacağız. Şimdilik ismi gizli tutuyoruz. Telif hakları nedeniyle son güne kadar söylemeyeceğiz" diyerek alışverişlerini noktalayıp araçlarını teslim aldıktan sonra AVM'den ayrıldılar.




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Kaynak: Snob Magazin

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